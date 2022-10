Les syndicats appellent à la mobilisation contre la réforme des lycées professionnels

La FSU 36 ne décolère pas. La nouvelle réforme du lycée professionnel, appliquée à la rentrée 2023, va créer "un enseignement à deux vitesses et des écarts importants d'un territoire à l'autre".

Premier point qui fait grincer des dents le syndicat : la hausse de 50% du temps de stage en entreprise. "Nos lycéens ont déjà du mal à trouver des entreprises qui veulent les prendre. Donc ajouter quatre semaines de stage, ce n'est pas les aider ! " s'agace Coralie Raveau, de la FSU 36. Mécaniquement, augmenter ce temps en entreprise va entrainer une diminution des heures consacrées à l'enseignement général. "On veut faire une France avec des ouvriers pas trop formés à qui on demandera de ne pas trop réfléchir et une France avec des jeunes plus instruits qui ont suivi le lycée général"

Calibrer l'offre d'enseignement sur les besoins actuels du territoire

Autre point qui met en colère le syndicat : les filières d'enseignements professionnels ouvertes sur chaque département dépendraient des besoins en recrutement du territoire. "C'est très dangereux parce que ca se base uniquement sur les besoins actuels et pas sur les besoins futurs, par exemple les métiers autour de l'environnement. C'est juste fait pour créer une main d'œuvre pas chère pour les grands patrons ! ".

La FSU 36 appelle à un rassemblement à 14h devant le lycée professionnel d'Argenton sur Creuse. Au total, il existe sept établissements professionnels dans l'Indre, dispensant des formations autour de filières aussi diverses que les métiers du cuir, de l'industrie, de l'aide à la personne, de l'agriculture ou encore de l'artisanat, entre autres.