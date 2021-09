Les syndicats enseignants appellent à la grève ce jeudi en Picardie

La CGT, FSU, FO, SUD appelle les personnels de l'éducation nationale, y compris bien sûr les enseignants, à faire grève, au lendemain de l'examen du budget de l'éducation nationale, qui prévoit pour cette année une hausse des crédits de 1,7 milliard d'€, soit plus de 56 milliards au total.

L'intersyndicale réclame un plan d'urgence qui acterait la fin des suppressions de postes, des embauches, des hausses de salaires et l'amélioration des conditions de travail.

Le rassemblement est prévu à 14 h 30, au rectorat d’Amiens et à 14h dans l'Oise à la direction académique de Beauvais. Pour Rémi Baudry, le co-secrétaire départemental Sud Education dans la Somme, la situation se complique après "un an et demi de pandémie. On a des élèves qui ont des difficultés à apprendre. On a des élèves qui ont vécu un an et demi où ils ont été éloignés des cours ou alors des cours en demi jauge, etc. Donc, c'est quand même des conditions difficiles, surtout dans la Somme, un département rural où tous les élèves n'ont pas accès à internet, où il y a même une fracture numérique importante. Et donc, on arrive là avec des mesurettes."

Des inégalités entre les enseignants

"On a besoin d'ASH, ce sont les personnels qui s'occupent des élèves en situation de handicap, mais par exemple ils ne touchent pas de primes lorsqu'ils travaillent en zone d'éducation prioritaire."