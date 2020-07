Les syndicats enseignants apprécient peu les open badges de la rectrice d'académie de Poitiers

Ils sont remontés les syndicats enseignants du Poitou ! Remontés contre la rectrice d'académie de Poitiers. Le 25 juin dernier, Bénédicte Robert a diffusé une video sur Youtube pour annoncer le déploiement des "Open badges", un système permettant de valoriser certaines compétences professionnelles dans le cadre de la formation continue des enseignants. Avec le confinement beaucoup d'enseignants ont en effet acquis ou développé de nouveaux savoir-faire en matière d'enseignement numérique.

Un gadget ou une médaille en chocolat

Le rectorat a beau expliquer que l'open badge n'est pas une "récompense" pour l'investissement des personnels pendant la crise covid, la plupart d'entre eux vivent très mal cette annonce. Ils ont l'impression qu'on leur offre un gadget ou une médaille en chocolat. Jean-François Roland est secrétaire académique d'UNSA-Education à Poitiers. Il comprend la colère exprimée par ses collègues sur les réseaux sociaux. Pour lui, il y a clairement un problème de timing dans l'annonce de la rectrice, voire une réelle maladresse.

"On ne publie pas une vidéo comme celle-là après une crise de cette nature. On est à la fin de l'année. Après le confinement, les enseignants et les directeurs d'établissements sont épuisés. certains d'entre eux ont travaillé 12 heures par jour, et parfois le week-end, en distanciel et en présentiel pour accompagner les enfants de soignants et au final on leur annonce quoi ? Qu'on va leur distribuer un bon point !"

Le sentiment d'un effort unilatéral

Les commentaires et réactions lors des partages facebook sont acerbes : les enseignants y parlent de "médaille en chocolat", de "gadget". Et s'ils sont aussi ironiques, c'est aussi parce que dans les faits, il y avait sans doute d'autres manières plus concrètes, selon le syndicat, de montrer la reconnaissance de l'Etat aux personnels de l'Education nationale.

"On a demandé à la rectrice de repousser les dates de fermeture des serveurs pour les mutations des enseignants, ça n'a pas été possible. En revanche distribuer une un bon point aux enseignants, ça, ça coûte pas cher et ça ne mange pas de pain ".

Peu ou pas de prime covid pour les enseignants

Dans une déclaration lue en Comité technique paritaire le 23 juin dernier, le syndicat pointe tous les dysfonctionnements liés à la gestion de la crise sanitaire, comme par exemple le fait qu'on ait exigé de certains enseignants d'exercer le télétravail sur leur lieu de travail, le fait que les directeurs d'école aient appris l'arrivée de stagiaires par les syndicats et non par leur hiérarchie, et puis, il y a la fameuse prime covid promise par le gouvernement. Pour prétendre aux mille euros , il faut avoir accueilli des enfants de soignants pendant 16 jours. Ou cinq jours pour toucher le tiers. Or les personnels se relayaient sur ses postes en présentiels. "Dans les faits, peu d'enseignants vont pouvoir la toucher", relève Jean-François Roland.

"On n'a pas fait ça pour l'argent, insiste le syndicaliste, mais quand la rectrice explique aux personnels de l'Education Nationale qu'ils sont formidables, que les enseignants se sont comportés en véritables hussards noirs de la République et que celle-ci devra se montrer reconnaissante, on s'attend à mieux qu'un open badge", ponctue le secrétaire académique de l'UNSA-Education.

Un déploiement annoncé dans une vidéo

L'académie de Poitiers fait partie de celles qui ont choisi d'expérimenter voire de porter le système des open badges. Le service communication du rectorat explique qu'il s'agit d'une sorte de validation des acquis de l'expérience et que ça fait partie de la formation continue des personnels. Dans sa vidéo, Bénédicte robert, la rectrice de Poitiers, le dit d'ailleurs :

"Mesdames et messieurs les professeurs, vous avez été nombreux à (...) adapter vos pratique professionnelles, vous êtes incroyablement montés en compétence aussi sur le numérique".

Pour elle, ces compétences acquises ou développées pendant le confinement entrent dans "une dynamique de développement professionnel continu" et pour les reconnaître, elle déploie dispositif des open badges. La vidéo a été vue plus de 26.600 fois et arbore "628 pouces en bas" contre seulement "27 pouces en l'air".

Une vidéo glosée sur les réseaux sociaux

Sur le compte twitter de l'Académie de poitiers, les commentaires montrent le ras-le-bol et l'incompréhension, comme par exemple celui-ci :

"Tellement indécent que cela en devient surréaliste. On croirait @parentsprofsmag La hiérarchie est écoeurante à tous les étages"

Ou encore celui-ci :

"Ce sera aussi bien pris que la médaille des soignants. Une meilleure idée : redistribuer les primes de 50000€ pour "résultats" des recteurs et DASEN aux enseignants les plus précaires en maternelle et primaire."

Le service communication du rectorat pour sa part précise que ces compétences valorisées par les open-badges pourront être "mis en avant lors d'entretiens de carrière". Mais à ce jour, ils ne permettent pas d'avancer dans les échelons ou d'obtenir plus facilement une mutation.