Les syndicats enseignants de l'Indre s'inquiètent des difficultés de remplacements au premier degré

L'épidémie de Covid rend l'organisation des remplacements beaucoup plus difficile (illustration)

Le constat de Pierre Laumonier, délégué du Snuipp-FSU dans l'Indre, sort comme un cri du cœur : "dans les situations sanitaires tendues, nous n'avons pas assez de remplaçants !" D'après les informations dont il dispose, le syndicaliste affirme que certains jours, dans l'Indre, une vingtaine de classes du premier degré ne trouvent pas de remplaçants.

76 remplaçants pour tout le département de l'Indre

Un chiffre que ne confirme pas l'Education nationale. Adjoint au DASEN (directeur académique des services de l'Education nationale), en charge du premier degré, Patrice Rousseau explique qu'il existe deux niveaux de remplaçants : ceux qui sont rattachés à une circonscription (l'Indre en compte quatre) et ceux qui sont susceptibles d'intervenir dans tout le département. Au total, 76 enseignants prêts à pallier les absences dans les 762 classes de premier degré.

Que se passe-t-il quand aucun d'entre eux n'est disponible ? "On priorise, répond Patrice Rousseau. Une école à une ou deux classes, dans laquelle il faut impérativement qu'un adulte soit face aux élèves est prioritaire". Pour les autres, reconnaît l'inspecteur de l'Education nationale, il arrive qu'un petit groupe d'enfants soit placé sous la responsabilité d'un autre enseignant de l'école. Patrice Rousseau précise : "les équipes veillent alors à organiser le flux d'élèves pour éviter un brassage de classes".

Selon Patrice Rousseau, hier jeudi dans l'Indre, de la maternelle au CM2, aucune classe ne se trouvait sans remplaçant. Il n'y avait plus non plus de remplaçant sans classe.