Les syndicats votent contre la suppression d'un poste d'infirmière scolaire dans un lycée de Laval

C'est une affaire qui a suscité colère et indignation cette semaine en Mayenne : la suppression d'un poste d'infirmière scolaire au lycée Réaumur à Laval. Le recteur d'Académie, William Marois, souhaitait délocaliser ce poste vers la Loire-Atlantique. Le CTSD, le Comité Technique Spécial Départemental de l’Éducation Nationale, devait entériner cette décision ce jeudi 29 avril.

"Cette décision de suppression de poste intervient en pleine crise sanitaire qui percute également de plein fouet les plus jeunes. Nombre d’enquêtes, nombre de publications de professionnels de la santé mentale montrent combien cette période est source d’angoisses, de situations de mal-être, de situations familiales dégradées, de maltraitances. Les conséquences à venir sur la santé physique et surtout psychique des élèves sont déjà visibles et vont perdurer dans les mois, les années à venir. Les moyens humains doivent être à la hauteur des besoins de cette génération" expliquait le syndicat FSU.

Lors du CTSD, l'ensemble des organisations syndicales ont voté contre, un nouveau comité se tiendra dans les prochains jours, ce sujet sera de nouveau à l'ordre du jour.