Deux-Sèvres, France

Au collège Gérard Philippe, à Niort, il y a désormais deux valises de tablettes numériques. Au total, 36 iPad sont désormais disponibles - 30 pour les collégiens, six pour les enseignants. L'établissement niortais de 546 élèves, point de départ du déploiement des tablettes qui va se faire dans tous les collèges publics des Deux-Sèvres d'ici la fin du mois de mars. 855 tablettes au total. Coût de cet équipement : plus de 700 000 euros, financés en majorité par le conseil départemental mais aussi par l'Etat.

"Des professeurs de musique font des orchestres complets en numérique avec une tablette"

Un investissement utile pour Rose-Marie Nieto, vice-présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres chargé des collèges car "les tablettes changent complètement la physionomie d'une classe. Cela permet de faire de la pédagogie différenciée quand les élèves ont des difficultés, du travail en petit groupe". Et les usages sont très variés ajoute Emmanuel Allard, chargé de mission à la délégation académique au numérique : "On peut écrire à plusieurs sur un même document, on peut vidéo-projeter des travaux, des professeurs de musique font aussi des orchestres complets en numérique avec une tablette".

Les élèves sont ravis à l'image d'Elsa. Même si à la maison cette élève de 3e utilise la tablette "plus pour regarder des vidéos que pour travailler", en classe c'est différent. "On pourra faire des choses plus ludiques et les élèves qui ne sont pas très concentrés à travailler sur papier pourront s'intéresser aux outils numériques. A mon avis, _ils retiendront mieux et ils comprendront mieux surtout_", pense l'adolescente. L'enseignant pourra contrôler les tablettes des élèves, pas question de surfer sur les réseaux sociaux en plein cours d'anglais.

Après les tablettes, la prochaine étape pour les collèges des Deux-Sèvres : une meilleure connexion internet grâce au déploiement de la fibre optique.