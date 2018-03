Le ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer, a confirmé ce lundi que les téléphones portables seront interdits au collège l'an prochain, et que cette mesure sera l'objet d'un article législatif "au cours des prochaines semaines".

Les portables interdits en classe et dans l'enceinte des établissements

Conformément à ce qu'il avait déjà annoncé, les téléphones portables "seront interdits à partir de septembre prochain dans les collèges non seulement en classes mais aussi dans l'établissement", a dit le ministre de l'Education nationale sur France Inter. "Ce sera l'objet d'un article législatif (...) au cours des prochaines semaines", a-t-il précisé, "pour que ce soit juridiquement bien assis". "On laissera aux collèges le soin de choisir entre plusieurs modalités d'interdiction qui vont de la plus souple à la plus dure", a précisé Jean-Michel Blanquer.

Une modification de la loi nécessaire

Les collèges pourraient ainsi choisir d'interdire aux élèves de venir avec leur portable à l'école, selon le ministre. "La version la plus souple, comme cela existe aussi dans certains collèges, c'est de pouvoir l'enfermer dans un petit sac spécifique à l'intérieur du cartable pour pouvoir le ressortir s'il y a des usages pédagogiques, s'il y a des urgences", a-t-il souligné. Les règlements intérieurs des établissements interdisent l'usage des portables en classe. Mais pas dans l'enceinte d'un collège car cela revient à attenter aux libertés publiques. Il faut donc une modification de la loi.