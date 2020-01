Les Terminale de la section ski auront droit à une dérogation pour le bac

Le Ministère a tranché : non, les Terminale de la section ski ne passeront pas le bac "ancienne version" en 2021. Ils feront bien partie de la réforme, mais seront en revanche dispensés de l'épreuve de contrôle continu. Une solution qui ne les satisfait pas.

Albertville, France

Ils sont inquiets depuis des mois, les cents et quelques élèves en Terminale bac ski des lycées de Moûtiers, d'Albertville et de Passy en Pays de Savoie. Et le Ministère de l'Éducation leur offre enfin une solution de sortie, avec un arrêté publié au Journal Officiel pendant les vacances scolaires. Leur promotion 2018 sera bien concernée par la réforme du baccalauréat, mais ils seront dispensés de l'épreuve de contrôle continu.

Pour rappel, la centaine d'élèves (140 concernés en fait, en incluant ceux du lycée de Villard-de-Lans en Isère) se sent comme "oubliée" de la réforme... Ces futurs champions ont un parcours de lycée adapté, leur permettant de laisser les cours de côté l'hiver pour s'entraîner et participer à des compétitions, et passent ainsi leur bac en 3 ans au lieu de 2. De fait, ils s'étaient inscrits en 2018 pour passer l'ancien bac, version classique, S ou ES.

Eux voudraient simplement passer le bac pour lequel ils se sont inscrits en 2018, mais le ministère dit non. Ils seront en revanche dispensés de l'épreuve de contrôle continu. Autrement dit : ils ont suivi l'ancien programme jusqu'à maintenant, ce qui du coup n'aura pas servi à grand chose pour le baccalauréat, et ils reprendront les cours en mai avec le nouveau programme qui ne leur servira pas plus puisqu'ils seront dispensés de l'épreuve à la fin !

Ce sont les notes de leur année de Première qui compteront

Ils auront toutefois une note à la fin de leur parcours : ce sera celle de leur année de Première. Une solution qui ne les satisfait pas du tout : à ce moment-là, élèves et professeurs étaient loin d'imaginer qu'ils devaient travailler comme s'ils passaient leur bac, ce qui peut avoir des conséquences pour certains tant sur la notation que l'investissement...