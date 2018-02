Thionville, France

Ils ont dit "oui" à une très large majorité. Les parents d’élèves thionvillois, les enseignants, les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, les directeurs d’école et les responsables des centres sociaux étaient appelés à se prononcer sur un retour ou non de la semaine de quatre jours dans les 23 écoles de Thionville. Cela concerne environ 3400 élèves.

L’initiative vient du maire de Thionville, "je n’ai jamais pris position sur les rythmes scolaires. J’ai vraiment voulu que ce débat soit tranché par les parents d’élèves et par l’ensemble des personnes qui s’occupent d’enfants" dit Pierre Cuny. Le maire de Thionville affiche sa satisfaction au vu de la participation. "On sent bien que les parents étaient très impliqués dans cette consultation" ajoute le maire de Thionville.

Sur 3790 électeurs, 2832 sont venus voter. Parmi eux, 2017 personnes ont choisi le retour à la semaine de quatre jours, soit 74,7% des suffrages exprimés, 684 personnes ont préféré rester à la semaine de quatre jours et demi (25,3%) et il y a eu 131 bulletins blancs ou nuls.

Moins de fatigue pour les écoliers

Les deux filles de Blandine sont heureuses d'apprendre qu'elles ne se lèveront plus les mercredis matin pour aller à l'école et leur maman apprécie aussi "je trouve cela très pratique, surtout pour les gens qui ont des enfants en maternelle. La semaine de quatre jours et demi c’était long pour eux, ceux qui étaient en petite section et qui restaient l’après-midi étaient réveillés à 15h30 pour prendre le goûter au périscolaire. Quand on va passer à la semaine de quatre jours, ils pourront dormir une heure de plus" dit Blandine, présente au côté des parents d’élèves lors du dépouillement.

C'est une bonne chose pour les enfants dit Michaël Altmann, le directeur de l'école Jacques Prévert. La fatigue se faisait sentir en fin de semaine, avec des problèmes de concentration mais un retour à quatre jours ne veut pas forcément dire un enseignement plus simple pour les profs "parce qu’avec la semaine de quatre jours et demi, la répartition des apprentissages, pour nous, c’était vraiment bien, on avait plus de temps, c’était réparti sur plus de demi-journées. Par contre, le retour à quatre jours sera très positif pour les enfants" dit Michaël Altmann.

Des horaires adaptés pour les parents

Côté organisation, l'ensemble du personnel sera maintenu précise le maire de Thionville mais il y a quelques changements au niveau des horaires. "On offre un service supplémentaire aux parents. Désormais au moment de la pause méridienne, nous garderons les enfants une demi-heure de plus, de 12h à 12h30, pour les parents qui sont pressés en sortant du travail pour récupérer leurs enfants. Nous ferons la même chose le soir entre 18h30 et 19h parce que beaucoup de parents travaillent au Luxembourg" explique Pierre Cuny.

Pour être officialisé, le retour à la semaine de quatre jours doit maintenant être voté en conseil municipal, dans le courant du mois d'avril.