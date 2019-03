Des toilettes insalubres à l'école Alphonse Daudet de Clermont l'Hérault

Clermont-l'Hérault, France

À l'école Alphonse Daudet de Clermont-l'Hérault, les enfants ne veulent plus aller au petit coin. Les sanitaires sont sales et en mauvais état,d'après eux. Les parents ont interpellé la mairie pour que des travaux soient faits dans les toilettes. Une pétition a été lancée afin de mettre la pression sur la municipalité. Elle a recueilli 174 signatures en janvier dernier.

J’aimerais pouvoir aller au toilettes », un élève de CP de l’école

Une dizaine d’élèves attend devant l’école l’école Alphonse Daudet de Clermont l’Hérault. Ils viennent de déjeuner chez eux. C’est l’occasion pour eux d’aller aux toilettes, parce que celles de l’école sont en mauvais état. Louis est en CP, "les wc son très sales, ce n’est pas bien. J’aimerais qu’ils nettoient et que je puisse aller aux toilettes" se plaint l'enfant.

Sales et cassés

Filles comme garçons dépeignent un endroit qu’ils veulent éviter à tout prix. "Ça ne sent pas bon et quand on s’assoit on a peur parce que certaines cuvettes sont cassées" dit Louise. Se retenir d’aller aux toilettes peut s'avérer néfaste pour la santé d’après les médecins. Les parents sont inquiets. Catherine,maman de deux garçons est révoltée "c’est dangereux pour les enfants, mes deux enfants rentrent parfois la maison avec des maux de ventre, il faut faire quelque chose mais à la mairie on nous explique qu’il n’y a plus d’argent".

Les travaux prévus pour l’été 2019 seront peut-être avancés.

Les derniers travaux dans les toilettes datent d’il y a 10 ans. Le maire de la commune Salvador Ruiz se dit "énormément préoccupé par la situation". Il rappelle aussi qu’il dispose d'un budget qui n’est pas extensible. "Je peux vous garantir que les travaux seront faits d’ici trois mois, donc tout sera prêt pour la prochaine rentrée".

Mais alors comment vont faire les élèves d’ici là? _"On va trouver une solution si la situation s'avère plus critique que je ne l’imaginais, on fera peut-être des travaux plus tôt",_promet le maire .