Les travaux se terminent au collège Bucaille-Charcot de Cherbourg-en-Cotentin

Cherbourg, France

Le collège Bucaille-Charcot résulte de la fusion de La Bucaille et de Charcot en septembre dernier ( ils avaient fusionné dès septembre 2017 mais étaient restés jusque là chacun sur leur site). Ces deux établissements sont donc maintenant regroupé sur un seul et même site celui de La Bucaille depuis la rentrée de septembre. Du coup le département de la Manche a réalisé des aménagements dans l’établissement : réorganisation de salles , un préau, des sanitaires flambants neufs, amélioration de l'espace cuisine au self, équipements pédagogiques, informatiques et numériques...Pour Olivier Joliton le principal de la Bucaille, avec le recul de ces 6 derniers mois ce regroupement se passe très bien sur tous les plans : "on a un vrai plus pédagogique, c'est pas juste une absorption, c'est une fusion pour que tout le monde se sente bien, élèves comme enseignants". Le département de la Manche a réalisé 1,3 millions d'euros de travaux . Marc Lefebvre le président du conseil départemental de la Manche : "ce collège est en capacité d'accueillir un peu plus d'élèves mais pas beaucoup plus, mais malheureusement on aura plutôt des baisses d'effectifs. En tout cas je vois l'avenir sur l'établissement avec optimisme" .