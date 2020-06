Les universités de Rouen et du Havre ont présenté leurs plans pour la rentrée 2021. Une rentrée qui sera forcément encore marquée par l'épidémie de coronavirus.

Les universités de Rouen et du Havre détaillent leur fonctionnement pour la rentrée

Aux universités de Rouen et du Havre, la rentrée 2021 sera placée sous le signe du coronavirus. Pas question de décaler la reprise pour autant, ce sera bien en septembre, "et sûrement pas en janvier 2021 comme on pu le dire certaines rumeurs", précise d'emblée Pascal Reghem, le président de l'université du Havre.

Une rentrée à la date prévue, mais pas dans les conditions prévues : tout le monde n'ira pas en cours en même temps. Dans les amphithéâtres de l'université de Rouen, on appliquera le principe d'un siège occupé sur deux. La moitié des étudiants suivra le cours en captation vidéo.

Pour les travaux dirigés ou les travaux pratiques, en classe, l'organisation des salles sera adaptée, de manière à accueillir le plus d'élèves possibles, "dans des conditions presque normales", détaille Joël Alexandre, président de l'université de Rouen. Pour ce faire, à Rouen, tous les élèves devront porter un masque personnel à l'université. Une mesure qui pourrait être mise en place au Havre. De la même manière, l'organisation des emplois du temps est totalement revue, pour que ce soient les enseignants qui changent de salle de classe, et non les élèves, pour éviter les mouvements.

Avec toutes ces mesures, l'université de Rouen espère accueillir 80% de ses étudiants en présentiel, un chiffre qui tombe à 50% au Havre.

Priorité sera donnée aux nouveaux arrivants à l'université, ceux qui ont eu le bac cette année, pour qu'ils assistent en présentiel au maximum de cours possible.

Forcément, ces adaptations vont coûter cher, un million d'euros à Rouen, 700 000 euros au Havre.