Les "vacances apprenantes" d'une quarantaine de collégiens de Calais

A Calais, les collégiens qui participent aux "vacances apprenantes" se retrouvent par petits groupes pour du soutien scolaire, deux matins par semaine, avant des activités plus ludiques.

Dans le quartier du Beau-Marais, par petits groupes de 6 ou 7, des collégiens se retrouvent deux matins par semaine pour du soutien scolaire. La Spirale les coache tout au long de l’année, explique Mustapha Samlali, le responsable de l'association : "ce ne sont pas forcement des décrocheurs, mais ce sont des jeunes qui ont besoin d'être mis en lien avec d'autres et de sortir un petit peu de leur quotidien, après cette période de confinement qui a été compliqué pour eux."

On les prépare pour un retour positif en septembre

Ces collégiens travaillent le français et les maths, avec, notamment, une enseignante venue d’un collège voisin : "Certains n'ont rien fait pendant le confinement, ; d'autres ont faite certaines choses, un petit peu, donc je reprend tout et je remets les choses en place. Je peux aussi m'adapter selon leurs envies. Aujourd'hui, c'était de la géométrie, que j'ai un peu imposée et maintenant, ils demandent à refaire la même chose la prochaine fois !"

Préparer la rentrée

Ces collégiens sont assez mobilisés: "Là on fait de l'aide aux devoirs, pour nous aider avant la rentrée, explique l'un d'eux. Surtout sur les maths". "En français, on écrit tout ce qui nous passe para la tête, c'est bien, mais je ne suis pas prêt pour la rentrée... moralement", ajoute un de ses camarades.

Cours et activités

Motivés par la perceptive de fairedes activités (karting, canoë ou escalade) après leurs séances sur table, ces collégiens ne sont pas malheureux. Le marché proposé est de participer au soutien scolaire, et ensuite d’inventer collectivement un programmes d’activités.

Ces séances de travail et de loisirs sont également l’occasion de redonner un peu d’horaires à ces jeunes qui sont complètement décalés, et qui peinent à se lever, le matin.