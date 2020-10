"Les vacances apprenantes" de retour à Hérouville-Saint-Clair

"On est archi-complet." Les vacances apprenantes font leur retour à Hérouville-Saint-Clair, pour la deuxième semaine de congés de la Toussaint. Ce dispositif a été mis en place cet été avec le soutien du Gouvernement, afin de combler le retard des élèves après le confinement. "On a vu lors de la rentrée scolaire que reprendre un rythme et des habitudes de travail n'étaient pas simples. Et puisque la première expérimentation s'est très bien passée on a voulu continuer", explique Elodie Éssartial coordinatrice du Programme Réussite Éducative de la ville (PRE).

47 élèves de cinq à treize ans participent au stage jusqu'au vendredi 31 octobre, à la ferme du domaine de Beauregard et au Pôle animation jeunesse d'Hérouville. Leurs matinées sont consacrées à des révisons du français et des mathématiques, avec l’encadrement de l'association Cap'Sport. L'après-midi est ensuite consacrée à des activités sportives et culturelles.

Des difficultés en conjugaison et en orthographe

Les jeunes sont divisés en plusieurs groupes en fonction de leur niveau, comme pour les CM2, qui passent leurs matinées dans une petite salle. "Le but de l'exercice là, c'est de compléter les phrases avec le participe passé ou l'infinitif. C'est plutôt facile", sourit Nora douze ans. La majorité des élèves ont toutefois quelques difficultés à remplir leur fiche ce mardi 27 octobre.

Evelina Khanyan assistante d'éducation est présente pour les aider. Elle apporte un accompagnement quasi-individuel : "Je prends vraiment du temps pour chacun d'entre eux, mais je les force aussi à travailler en binôme pour s'entraider", explique-t-elle.

"Ce n'est pas l'école"

Par ailleurs, dans la pièce, on travaille assis sur un canapé et non derrière une table d'école. Aucun tableau n'est accroché au mur. "Ce n'est pas l'école. J'essaie de leur proposer des exercices ludiques et différents de ceux qu'ils voient en classe." Les jeunes ont une pause toute les heures et terminent les révisions à 11 h 45. Ce mardi 27 octobre, ils ont ensuite passé l’après-midi sur des vélos, aux côtés de la Prévention Routière.

La semaine de stage dans le cadre de Programme de réussite éducative (PRE) d'Hérouville-Saint-Clair est financée par l'Etat, la Ville et et le Centre communautaire d'action sociale (CCAS). Les organisateurs pensent d'ailleurs déjà renouveler l'expérience aux vacances de février.