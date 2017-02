Les vacances commencent vendredi soir dans le Vaucluse

Les vacances d'hiver démarrent ce vendredi dans l'académie d'Aix-Marseille. Les élèves vauclusiens vont profiter de deux semaines de vacances. L'occasion de se reposer, de se détendre... et, pourquoi pas, de découvrir des activités sportives, culturelles ou ludiques.

Les enfants les attendent avec impatience... Les vacances scolaires démarrent vendredi soir dans l'académie d'Aix-Marseille.

Mais en période de congés se pose l'inévitable question : "que fait-on des enfants?" Quand les deux parents travaillent, ce n'est pas toujours facile de trouver des solutions de garde.

Solutions de garde

La solution numéro un reste, aujourd'hui, le recours aux grands-parents ou à un membre de la famille. Economique pour les parents, ce choix permet de préserver le lien entre les générations.

Deuxième solution : l'inscription au centre aéré ou centre social. Lou Tricadou, par exemple, accueille à Carpentras plus de 250 enfants et ados de 6 à 17 ans, pendant les vacances. Pour le directeur adjoint, Lyès Jendoubi, il s'agit de proposer des activités sportives, culturelles et ludiques... et d'offrir, dans le même temps, un accompagnement social :

Le temps des vacances nous permet de toucher un public qui ne vient pas forcément au centre social le reste de l'année. Du coup, nous pouvons épauler les familles dans d'autres domaines que la prise en charge des enfants (Lyès Jendoubi)

Pendant les vacances, les enfants peuvent aussi découvrir de nouvelles disciplines. Quasiment tous les clubs ou associations sportives proposent des stages pendant la période des congés.

Par exemple, le CASL, le Club Avignon Sports et Loisirs, propose des activités de maxifoot, de boxe, ou encore de sport et culture. Et c'est ouvert à tous... vraiment à tous, insiste le directeur Olivier Derreumaux :

Le principe est d'accueillir des enfants venus de tous les quartiers d'Avignon et même d'ailleurs. Cela permet de préserver une vraie mixité, d'avoir une bonne dynamique pédagogique et d'éviter les effets de groupe dans les stages (Olivier Derreumaux)

Vous trouverez toutes les infos sur le site du Club Avignon Sports et Loisirs.

Si votre enfant n'est pas sportifs, vous pouvez l'inscrire à un stage artistique. La Collection Lambert d'Avignon en propose. Aude Marquet, qui est en charge des publics au musée, propose aux petits vacanciers de travailler "à la manière de...". En ce moment, les enfants travaillent à la manière de Robert Combas, l'artiste exposé :

Les enfants s'éclatent à la Collection Lambert, car ils ont beaucoup moins d'a-priori sur l'art contemporain que les adultes. Ils sont curieux, intéressés, et ils apprennent beaucoup (Aude Marquet)

Les stages du musée coûte 60 euros pour la semaine. Vous pouvez consulter le site de la Collection Lambert pour obtenir plus d'informations.

Quoiqu'il en soit, le principal, en période de vacances... c'est quand même de se reposer. De se détendre. D'en profiter.