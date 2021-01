Les variants du virus du Covid-19 sont arrivés dans l'académie de Toulouse

"S'il y a un troisième confinement, rien n'est exclus", affirme d'emblée le recteur de l'académie de Toulouse. Mostafa Fourar reprend aussi les mots du ministre de l'Education nationale. "La fermeture des établissements scolaires est une mesure de vraiment ultime recours". On comprend donc à travers ses premières orientations qu'en cas de nouveau confinement, les écoles devraient bel et bien rester ouvertes. On pourrait être fixés dès la fin de cette semaine.

520 cas positifs dans l'académie de Toulouse

Le recteur précise également que les variants du coronavirus sont arrivés dans l'académie de Toulouse avec, dit-il "un nombre de cas assez faible encore par rapport à l'ensemble des élèves et des personnels". Au total, à la fin de la semaine dernière, 520 positifs ont été recensés dans l'ensemble de l'académie : 440 élèves et 80 personnes testés ayant contracté la maladie. Il n'est pas prévu, à ce jour, de changer la règle qui consiste à fermer une classe à partir de trois cas positifs. "L'arrivée des nouveaux variants ne fait qu'accélérer l'application de cette règle", précise Mostafa Fourar. Tout en reconnaissant que le nombre d'établissements scolaires fermés a augmenté d'un coup, en quelques jours.

D'après les sondages, les parents souhaitent que leurs enfants restent à l'école - le recteur de l'académie de Toulouse, Mostafa Fourar

Est-ce que l'on prend pas trop de risques en laissant nos enfants à l'école ? Le ministre de l'Education nationale recommande de maintenir les élèves dans les écoles en appliquant un protocole sanitaire strict. "C'est exactement ce que nous faisons", ajoute le recteur de l'académie de Toulouse, tout en assurant que d'après les sondages, les parents souhaitent que leurs enfants restent à l'école.

3.600 tests réalisés sur 150 sites de l'académie de Toulouse

Les tests des élèves et des personnels des établissements scolaires ont démarré courant décembre et leur développement s'accélère depuis la rentrée de janvier. "Nous avons réalisé 3.600 tests sur 150 sites qui ont mobilisé 140 personnels infirmiers et médecins", détaille le recteur qui assure que 45.000 tests auront été réalisés sur toute l'académie d'ici aux vacances de février qui débutent dans trois semaines. "Quelque fois, c'est une équipe installée dans une école ou un collège ou un lycée qui pratique les tests. Nous avons aussi des équipes mobiles", précise Mostafa Fourar qui rappelle que les tests qui sont organisés dans les établissements où le virus circule activement, se font toujours sur la base du volontariat.

Quant à l'usage des masques artisanaux, s'il n'est pas recommandé d'utiliser des masques artisanaux, le décret d'application qui l'impose n'a pas encore été publié. De fait, aucune consigne ne peut être transmise aux parents pour le moment.