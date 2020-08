Les ventes de cahiers de vacances ont doublé dans certaines librairies toulousaines

Dans la plupart des librairies, les ventes de cahiers de vacances ont augmenté cet été et depuis la fin de l'année scolaire tronquée. À la librairie Privat de Toulouse les ventes ont doublé par rapport à l'an dernier. Les enfants sont-ils vraiment friands de ces devoirs ludiques ? Les parents doivent-ils en acheter systématiquement? France Bleu donne la parole aux enfants et à une psychologue de Toulouse.

Les enfants pas très enthousiastes

Les enfants que nous avons rencontrés dans les librairies de Toulouse ne se ruent pas au rayon des cahiers de vacances. "Moi j'aime pas trop ça", répond Isidore entouré de ses deux frères. "On est en vacances, c'est pas pour faire des devoirs", poursuit Octave pas convaincu par l'activité "Au début on commence à le faire et au final au bout de deux semaines, on oublie et on arrête". Ernest avoue ne jamais avoir vraiment rentabilisé ses cahiers de vacances : "J'ai pas fait plus de dix pages, je suis même pas sûr d'en avoir fait cinq!", dit-il amusé.

Louane a régulièrement fait des cahiers de vacances mais elle en voit les limites : "J'aime bien, ça permet de garder le niveau. Le truc dommage c'est qu'il n'y a pas trop d'allemand et comme je fais allemand...". Plus globalement, cette mère de famille trouve les cahiers de vacances un peu désuets : "C'est beaucoup trop scolaire, ça ressemble à l'école. Il faudrait qu'ils fassent quelque chose qui ne ressemble pas à l'école avec des artistes, des chanteurs qu'ils écoutent, des magiciens du moment ça marcherait mieux". Malgré ces critiques, elle l'avoue : "J'en achète chaque année à mes filles!".

Les conseils d'une psychologue

Les cahiers de vacances ne doivent surtout pas être systématiques explique Béatrice Fabre psychologue au sein de l'association L'Ecole des Parents et des Éducateurs à Toulouse. Elle conseille à chaque parent de s'adapter à son enfant : "Si l'enfant s'y oppose totalement, ce cahier de vacances risque d'amener vraiment de la crispation et du rejet au moment où l'enfant a besoin de souffler. On peut développer sa curiosité d'une autre façon. Un enfant qui a un peu décroché pendant le confinement peut être aussi content de faire ça pendant les vacances avec les cousins par exemple mais ça peut être contre-productif d'en faire un enjeu sur la période des vacances". En revanche, un enfant dit plus "scolaire" le fera avec plus de facilité et ne vivra pas cette activité comme une contrainte.

Béatrice Fabre rappelle qu'une vraie coupure scolaire pendant les vacances estivales reste essentielle: "C'est pas mal d'avoir un temps de break on le voit même pour nous. Si pendant les vacances on doit travailler on aura pas le sentiment d'en avoir profité de la même façon".