En Lorraine, Erasmus forme la jeunesse

A l'occasion des 30 ans du dispositif Erasmus, l'académie de Lorraine a décidé d’octroyer vendredi 13 octobre un "Europass Mobilité".155 lycéens de filières professionnelles et technologiques ainsi que des étudiants en BTS ont obtenu ce diplôme pour valoriser leur expérience à l'étranger.

"64% des chefs d'entreprise considèrent que la mobilité à l'étranger est une plus-value", souligne d'emblée Evelyne Beaudeaux, déléguée pour l'académie Nancy-Metz aux relations internationales. Traditionnellement réservé aux filières généralistes, le rectorat incite depuis 2011 les lycéens de filières professionnelles et technologiques à également partir à l'étranger se former grâce au dispositif Erasmus.

Vendredi 13 octobre, ils étaient 155 a avoir obtenu leur "Europass Mobilité", un diplôme permettant de relater les compétences acquises durant leur stage de quatre à huit semaines en moyenne. "Une façon de valoriser ces filières et ces lycéens et étudiants, et prouver qu'ils peuvent travailler à l'étranger, même si à l'origine, ils ne sont pas forcément bons en langues".

Un boom des demandes, au niveau des élèves et des établissements

Passé de 15 lycéens au départ, ils sont désormais 155 a avoir franchi le pas. Pour l'année scolaire 2017-2018, ils sont 250. Un nombre crescendo d'élèves, mais aussi d'établissements. En 2012, 9 établissements en Lorraine permettaient cette expérience. Pour cette année, il sont 42.

Tout cela dans un seul but: faciliter l'insertion dans le monde du travail. Selon une étude publiée en 2014 par la Commission européenne, un jeune parti étudier à l'étranger, aura deux fois moins de risques de devenir chômeur de longue durée.

L'Europe n'effraie pas ces jeunes

Aujourd'hui remise en cause, tant par le Brexit (la sortie programmée du Royaume-Uni de l'Union européenne), les crises politiques en Catalogne ou en Ecosse, et le développement de courants eurosceptique en Europe de l'Est, on pourrait penser que ces jeunes sont moins enclins à s'engager au dehors de nos frontières. Au contraire.

Cécilia, du lycée Frédéric-Chopin de Nancy, est partie deux mois en Angleterre. © Radio France - Jordan MUZYCZKA

Le Brexit, on n'en parle pas beaucoup outre-Manche. Là-bas, le management est beaucoup plus détendu. Les relations sont moins strictes en entreprises."

Assïa est partie deux mois en Espagne; pour Fanny, direction l'Allemagne. Les deux lycéennes sont scolarisées au sein de l'établissement Paul Lapie, à Lunéville. © Radio France - Jordan MUZYCZKA

La situation en Espagne? Peu importe. Je pars et c'est tout. La libre circulation, c'est le gros point positif." Les Allemands parlent tout le temps des Français. Ils sont gagas de nous, ils idolâtrent la France. A la fin de mon stage, on m'a dit:'Quand tu veux, tu reviens, on prépare les contrats.'"

Ophéline, du lycée Chardin de Gérardmer, est partie un mois en Hongrie. © Radio France - Jordan MUZYCZKA

"C'est un pays pauvre, donc ils ont besoin du touristes. Sur place, les gens sont accueillant, on ne ressent pas de problèmes. Si je dois partir quelque par, j'y vais. Je ne m'interdis rien. on a qu'une vie. Et puis, à la fin du stage, on m'a proposé un job...mais je préfère continuer mes études encore."

Ferdinand, du lycée Chardin de Gérardmer, est parti quatre mois en Espagne. © Radio France - Jordan MUZYCZKA

"Bien sûr que je suis attentif avec la situation en Espagne. Quand je suis arrivé à Barcelone, il y avait toutes les nationalités. Et entre jeunes, on ne parle pas du tout de politique. Ce qui nous rassemblait, c'était la fête... et le travail aussi."

Pour Evelyne Beaudeaux, déléguée pour l'académie Nancy-Metz aux relations internationales, malgré le contexte politique que traversent plusieurs pays européens, cela ne remet pas en cause le principe d'échange d'Erasmus:" Il n'y a pas pour le moment de soucis. Il y a des négociations justement avec le Royaume-Uni pour qu'il continu a accueillir nos élèves, comme le font d'autres pays hors UE, à l'instar du Lichtenstein ou de la Turquie".

Et elle invite les futurs candidats à Erasmus à ne pas seulement se focaliser sur les traditionnels pays ciblés, Royaume-Uni-Espagne-Suède-Finlande, mais de se tourner vers l'Europe centrale, "où l'on peut tout autant apprendre l'anglais" et en même temps, "découvrir une culture que l'on connait très mal".