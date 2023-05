Libourne : une fresque dédiée à l'inclusion des élèves en IME

Armés de bombes de peinture et de pochoirs, les treize élèves s’activent pour finir leur fresque. Devant eux, « Sauvons notre planète en danger » est inscrit sur un mur de deux mètres de long et cinq de large. « C’est un message qu’on donne aux gens pour qu’ils fassent attention à la planète », explique Saya, une des élèves. Autour de l’inscription, des nuages et des monstres représentent la pollution. « La thématique de respect de la planète était une des principales évoquée par les jeunes », confie Jonathan, alias Jone, graffeur mérignacais chargé d’encadrer les adolescents.

Si la séance de peinture ressemble à un cours d’art plastique plus intéressant que la moyenne, la fresque porte une ambition plus forte. Sur les treize élèves concernés, neuf sont porteurs d’une déficience intellectuelle et sont pris en charge par l’Institut médico-éducatif de Lussac (IME). « Quelques fois ils prennent un peu plus de temps pour faire les choses mais c’est la même façon de travailler qu’avec n’importe quel public », raconte Jone.

« Ce sont des jeunes comme les autres »

Le projet vise donc à favoriser l’intégration des élèves dans le collège. Une mission déjà portée par l’IME qui permet, deux fois par semaines, aux adolescents d’assister aux cours au sein même du collège. A travers la fresque, la structure spécialisée veut donc aller plus loin. « L’objectif c’est de montrer qu’ils existent, qu’ils ont une vraie place dans la société comme tous les jeunes de leur âge », confie Angéline Falaise, enseignante spécialisée. « Souvent quand on parle inclusion, c’est le milieu ordinaire qui vient un peu en sauveur aider les jeunes. L’idée c’est de sortir du côté « assisté » et montrer que l’IME peut être à l’initiative du projet ».

Ce 5 mai, les collégiens présentent leur réalisation devant l’ensemble de leurs professeurs mais aussi les représentants de la mairie de Libourne et de l’Association pour adultes et jeunes adultes handicapés de Gironde (APAJH). L'inauguration ne sonne cependant pas la fin du projet. Les collégiens raconteront l'histoire de leur fresque à leurs camarades à travers une exposition dans les couloirs du collège.