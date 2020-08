Liffré : la première rentrée au lycée public Simone-Veil

Le lycée public Simone-Veil de Liffré (Ille-et-Vilaine) accueille ses premiers élèves à partir de mardi 1er septembre. Le chantier a pris du retard à cause du confinement. Six des neuf bâtiments de l'établissement sont prêts à recevoir les 380 premiers élèves, mais à terme il accueillera 1200 élèves dans 52 salles de cours, 27 enseignants. Une extension est possible jusqu'à 1500 lycéens. 11 agents de la région sont en poste dès cette rentrée. Le hall d'accueil n'est pas complètement terminé. Les travaux seront complètement achevés en janvier 2021. Il s'agit d'une réalisation qui a été conçue selon les principes du bioclimatisme avec l'utilisation du bois, de la lumière naturelle et du végétal.

Un lycée pour 28 communes

La construction de ce nouveau lycée par le Conseil Régional de Bretagne était rendu nécessaire en raison d'une forte densité scolaire dans ce secteur du nord-est de Rennes. Un coût de 47,3 millions d'euros pour la collectivité publique. Il faudra attendre la rentrée de septembre 2022 pour que le lycée fonctionne à plein régime .

Prochain lycée public à Ploërmel

Un nouveau lycée est en construction, celui de Ploërmel (Morbihan), qui devrait prendre le nom de l'historienne bretonne Mona Ozouf. D'une capacité de 865 élèves et d'un coût de 35 millions d'euros, son ouverture est programmée pour la rentrée 2022.