Clermont-Ferrand, France

Ils n'étaient pas nés lorsqu'il a été sacré champion du monde en 1998. Malgré tout, Lilian Thuram a eu droit à un accueil de star. Il faut dire que ce rendez-vous avait été préparé, les thèmes du racisme et des discriminations travaillés en classe. Les collégiens ont probablement eu aussi un petit cours de leurs parents pour leur dire qui était Lilian Thuram, champion du monde, champion d'Europe et recordman des sélections en équipe de France (142).

Un champion qui sait captiver son auditoire. Il ne va pas directement de l'entrée du gymnase à l'estrade mais va tout de suite discuter avec les jeunes sur leur chaise. Pendant ce temps, deux collégiens s'embrouillent et leurs professeurs leurs demandent de sortir, Thuram va les chercher pour calmer le jeu et les installe à coté de lui sur l'estrade. Il fait venir un collégien qui n'ose pas poser sa question vers lui pour l'aider à vaincre sa timidité, félicite une jeune fille pour son joli prénom, Emeraude, etc...

Des messages forts

Mais si Lilian Thuram est complice avec les collégiens, il pose aussi des barrières. D'entrée, il leur demande de ranger leurs portables; pas question de rester derrière son écran pour filmer ou faire des photos, il veut que les jeunes soient concentrés sur le dialogue. Car si les questions sont préparées, Thuram demande également aux collégiens de réagir s'ils le souhaitent. Un d'entre eux osera le faire, avec une question sur les limites de l'autodérision après une question sur les blagues racistes.

Derrière la décontraction, Lilian Thuram fait aussi passer ses messages: nous ne sommes pas noirs ou blancs (et d'ailleurs ce ne sont pas les bonnes couleurs de peau), nous sommes simplement tous différents. A nous d'éviter le conditionnement et les préjugés, au contraire, il faut savoir les dépasser. Message reçu par les collégiens.