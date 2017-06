Liliane, qui passe son bac avec sa petite-fille à Nantes, nous raconte son épreuve de philo

À 70 ans, Liliane Kern est la candidate au bac la plus âgée des Pays-de-la-Loire. Ce jeudi matin, elle a planché sur l'épreuve de philo de la série ES. Elle nous raconte comment ça s'est passé.

La philo, c'est fait ! Liliane Kern, 70 ans, la candidate la plus âgée des Pays-de-la-Loire, qui passe son bac avec sa petite-fille à Nantes, a donc planché sur l'épreuve de philo de la série ES, économique et social ce matin.

Un texte de Hobbes sur la liberté et le respect des lois

Elle avait le choix entre deux sujets de dissertation et une étude de texte : "La raison peut-elle rendre raison de tout ?", "Une œuvre d'art est-elle nécessairement belle ?" et un extrait du Léviathan de Thomas Hobbes. Elle a choisit le texte du philosophe anglais : "Étant donné […] qu’il n’existe pas au monde de République où l’on ait établi suffisamment de règles pour présider à toutes les actions et paroles des hommes (car cela serait impossible), il s’ensuit nécessairement que, dans tous les domaines d’activité que les lois ont passés sous silence, les gens ont la liberté de faire ce que leur propre raison leur indique comme étant le plus profitable. Car si nous prenons la liberté au sens propre de liberté corporelle, c’est-à-dire le fait de ne pas être enchaîné, ni emprisonné, il serait tout à fait absurde, de la part des hommes, de crier comme ils le font pour obtenir cette liberté dont ils jouissent si manifestement. D’autre part, si nous entendons par liberté le fait d’être soustrait aux lois, il n’est pas moins absurde de la part des hommes de réclamer comme ils le font cette liberté qui permettrait à tous les autres hommes de se rendre maîtres de leurs vies. Et cependant, aussi absurde que ce soit, c'est bien ce qu’ils réclament ; ne sachant pas que les lois sont sans pouvoir pour les protéger s’il n’est pas un glaive entre les mains d’un homme (ou de plusieurs), pour faire exécuter ces lois. La liberté des sujets ne réside par conséquent que dans les choses que le souverain, en réglementant les actions des hommes, a passées sous silence, par exemple la liberté d’acheter, de vendre, et de conclure d’autres contrats les uns avec les autres ; de choisir leur résidence, leur genre de nourriture, leur métier, d’éduquer leurs enfants comme ils le jugent convenable et ainsi de suite."

Un sujet intéressant pour la réflexion de jeunes qui commencent à voter

Elle nous raconte comment ça s'est passé : "je suis contente de moi. J'ai pris un sujet plutôt piège, parce que, forcément, on est obligé d'aborder des thèmes un peu politiques. Mais je me suis sentie plus à l'aise avec le commentaire de texte qu'avec la dissertation puisqu'il y avait déjà une trame, un appui, celui du texte. J'ai abordé les choses d'abord très théoriquement et puis après sur le plan politique", glisse-t-elle dans un sourire. "Mais, je m'attendais à un sujet comme ça, comme les élections étaient proches. Je pensais qu'il y aurait un sujet qui puisse être intéressant pour la réflexion de jeunes qui commencent à voter."

Et maintenant, l'histoire-géo

La suite du programme, Liliane s'attend à ce qu'elle soit un peu plus difficile : "l'histoire, je vais partir sur mes acquis. la géographie, j'ai un peu lu, mais alors très très peu le programme donc je verrai. Mais je ferai avec les moyens du bord", conclut-elle avec bonne humeur. L'épreuve d'histoire-géo, c'est ce vendredi matin.