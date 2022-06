Lille : les fournitures scolaires de nouveau gratuites à la rentrée

Pour la deuxième rentrée consécutive, les fournitures scolaires seront gratuites pour les écoliers de Lille, Hellemmes et Lomme. Une mesure qui va coûter 770.000 euros mais qui permet d'après la ville de Lille de lutter contre les discriminations et les inégalités.

À Lille, Lomme et Hellemmes, les fournitures scolaires seront gratuites en primaire pour la deuxième rentrée d'affilée.

C'est une rentrée scolaire presque tous frais payés. Pour la deuxième année d'affilée, les fournitures scolaires seront offertes aux enfants des écoles primaires de Lille, Hellemmes et Lomme. "À chaque rentrée scolaire, avec l’achat des fournitures, les familles doivent procéder à un effort financier conséquent, écrit la ville de Lille dans un communiqué. Les fournitures, parfois excessivement coûteuses, sont sources de discrimination et d’inégalités au sein même de l’école."

Une mesure à plus de 700.000 euros

Cette mesure de "solidarité et d'égalité" va coûter 770.000 euros : plus de 600.000 euros pour Lille, près de 100.000 euros pour Lomme et 70.000 euros pour Hellemmes. La ville de Lille encourage les enseignants à choisir des fournitures "avec un faible impact environnemental" pour répondre à l'enjeu de transition écologique.