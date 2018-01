Une très mauvaise surprise il y a quelques jours pour les parents, les élèves et le personnel : la direction de l'Institution Sainte Marie à Lille a annoncé la fermeture de l'établissement fin juin. En cause, de très lourdes difficultés financières.

Lille, France

"C'est vraiment un choc, je ne trouve pas les mots mais les larmes ont coulé", quelques jours après l'annonce de la fermeture de l'Institution Sainte Marie, ce mardi, Tara un maman d'un garçon en CM1 ne se remet toujours pas. Pour les parents, pour les 213 élèves, pour la quarantaine de salariés (enseignants et personnel administratif) cette annonce sonne comme un coup de massue. "On l'a appris par courrier mercredi dernier, explique Tara. Et les enfants ont été prévenus dans les classes. Beaucoup ont pleuré, ils ne comprennent pas. Mon fils me dit qu'il ne veut pas quitter l'école, qu'il ne veut pas quitter ses copains".

Le reportage d'Antoine Sabbagh Copier

Dans cette lettre la direction de cet établissement scolaire privé sous contrat évoque "des difficultés financières importantes combinées à une baisse régulière des effectifs". La direction diocésaine assure que les 213 élèves (de la maternelle au collège) seront "accompagnés" dans leur recherche de futur établissement. Mais pour elle la situation financière de l'établissement n'était plus "tenable""Nous sommes absolument navrés de cette fermeture mais cela fait quinze ans que Sainte Marie connait des difficultés financières et là le déficit cumulé atteint le million d'euros" explique Hubert Antoine le directeur diocésain.

Des parents désemparés

Pour les élèves, comme pour les parents, la fermeture de Sainte Marie est une "erreur". Tous mettent en avant le caractère "familial, bienveillant, ouvert, tolérant" de cet établissement niché dans le chic Vieux-Lille mais qui a la particularité d'accueillir 80 % d'enfants en difficulté sociale, scolaire ou familiale.

La lettre annonçant la fermeture © Radio France - Antoine Sabbagh

Les parents ont lancé une page Facebook et un site Internet pour protester contre la fermeture. Ils espèrent mobiliser et empêcher la fermeture de cet établissement plus que centenaire.