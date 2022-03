Limoges : à l'école primaire Jean Zay, les élèves de CP découvrent la classe sans masque

Le masque n'est plus obligatoire depuis le 14 mars, dans les établissements scolaires. À l'école primaire Jean Zay, à part une semaine fin octobre, les plus petits n'avaient jamais connu la classe à visage découvert. Désormais, l'apprentissage de la lecture et des sons est plus facile pour eux.

Dans la cour de récréation de l'école Jean Zay, on est quasiment unanimes, c'est un réel plaisir de pouvoir de nouveau voir les visages en classe. "Ça fait du bien de voir les sourires des autres, et les émotions", raconte Ouna, une élève de CP visiblement très heureuse. D'autant plus qu'à part une semaine, fin octobre, Ouna et ses camarades de classe n'avaient jamais connu l'école sans masque. Sa maîtresse, Sandrine Neuvic, est elle aussi contente de pouvoir de nouveau s'adresser à des visages découverts : "C'est appréciable de pouvoir voir leur émotions".

Le plus gros point positif est que la fin du masque facilite l'apprentissage des élèves pour la lecture et la prononciation des sons. "C'est mieux vu qu'on peut voir les sons qu'on fait, on peut entendre", explique Ouna. Sandrine Neuvic confirme : "La semaine dernière on était en train d'apprendre le son 'on'. Pour certains élèves, pouvoir voir comment ils l'articulent et ils le prononcent, ça permet de pouvoir corriger. Derrière le masque, il y en a certains pour qui on ne pourrait pas faire la différence, entre 'on' et 'en'."

Un apprentissage plus facile mais des classes un peu plus agitées

L'enseignante remarque d'ailleurs que ses élèves se sentent plus libres sans un bout de tissu sur le nez et la bouche. Depuis la fin de l'obligation de porter le masque à l'école, ses cours sont un peu plus agités. "En classe, je les trouve peut-être un peu plus bavards, confie-t-elle, en souriant. Je pense à un, notamment, que je n'entendais jamais. Depuis la semaine dernière où il n'a pas le masque, il parle beaucoup plus avec les copains. Il se sent à l'aise pour discuter."

L'institutrice ne retient cependant que le positif. Entre le retour des sourires et le fait de pouvoir reposer sa voix, elle est ravie et espère que le masque ne fera pas son retour dans les établissements.