Limoges : frites et gestes barrières au menu du restaurant scolaire de Landouge

Dans les cantines, les règles d'hygiène étant déjà très strictes le premier repas pris ce mardi midi s'est fait dans des conditions presque normales. Mais au restaurant scolaire de l'école élémentaire de Landouge le jeune Nathan reconnait que "c'est bizarre, c'est pas comme d'habitude". Ce qui change c'est le masque porté par tous les personnels de service et par les surveillants. "Ils doivent se laver les mains avant et après la cantine et une troisième fois avant de retourner en classe" explique Romain, l'un des surveillants.

"On insiste davantage sur la désinfection" le directeur des restaurants scolaires à la ville de Limoges

"L'impact pour les cantines est relativement limité car avant le COVID on avait déjà des règles sanitaires assez draconiennes"explique Cyriaque Moreau, directeur de la jeunesse en charge des restaurants scolaires de Limoges. Mais il reconnait qu'il faut en faire encore plus. "On insiste beaucoup sur la désinfection du mobilier, mais il n'y a pas de distanciation entre les élèves car ce n'est pas obligatoire". Et les élèves eux ont aussi eu droit à quelques conseils. "On nous a dit qu'il ne fallait pas toucher les assiettes des autres"explique la jeune Lucile.

Une semaine d'observation pour tester et améliorer les choses

Le maire de Limoges Emile Roger Lombertie assure que tout a été préparé durant l'été pour que ça se passe le mieux possible mais cette première semaine de rentrée est aussi une semaine de rodage notamment pour l'organisation dans chaque restaurant scolaire. "C'est une semaine d'observation pour voir de quelles marges on dispose pour ajouter un service dans tel ou tel restaurant scolaire ou s'il le faut réorganiser l'arrivée des enfants dans d'autres" explique Vincent Jalby, le premier adjoint au maire de Limoges. Pour ce premier repas à la cantine de Landouge, les écoliers ont eu droit à des frites réalisées à partir des pommes de terre produites par la régie maraîchère de Limoges.