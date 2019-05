Limoges : l'unique école occitane du Limousin en difficulté financière

La Calandreta Lemosina de Limoges est "menacée". La seule école occitane du Limousin, qui compte actuellement 36 élèves, a des difficultés financières sans précédent. L'équipe pédagogique et les parents pointent une baisse des subventions et lancent un appel au don sur une plateforme participative.

La Calendreta Lemosina de Limoges, établissement sous contrat avec l'Etat, est "menacée". La seule école occitane du Limousin, qui accueille des élèves en maternelle et en primaire et qui compte actuellement 36 élèves, a des difficultés financières sans précédent.

L'équipe pédagogique et les parents d'élèves pointent une baisse conséquente des subventions. David Dallot, l'un des parents d'élèves, explique : "Au niveau de la Ville de Limoges, on touche moitié moins qu'avant car la Ville a souhaité harmoniser les traitements entre les écoles privées, et même si nous sommes une structure associative, nous rentrons dans le cadre des écoles privées" dit-il en premier lieu, et "au niveau de la Région, nous perdons 15.000 euros par an par rapport à ce que nous donnait l'ancienne Région Limousin". Ajoutée à cela la baisse des contrats aidés, "on ne peut plus fonctionner comme cela pour l'année prochaine" poursuit David Dallot.

La Calandreta Lemosina est "en danger" selon les enseignants et les parents d'élèves © Radio France - Alain Ginestet

La Ville de Limoges précise que sa subvention par élève a augmenté, et que la baisse de l'enveloppe municipale est juste liée à la baisse des effectifs de l'établissement, pas à un désintérêt de sa part.

En tous cas, il manquerait environ 50.000 euros à l'établissement pour assurer l'intégralité de l'année scolaire 2019-2020. Séverine Granet, parent d'élève, fera tout pour que l'école perdure. "C'est une immersion immédiate, dès la maternelle, en langue occitane; ce bilinguisme est très important" dit-elle, "c'est notre culture, notre région, c'est un apport conséquent. Et la pédagogie institutionnelle fait que nos enfants apprennent l'autonomie, l'entraide, la coopération, donc oui on est contents que notre fille soit dans cette école".

Avis partagé par Django Sellez qui a également sa fille scolarisée dans l'établissement. "Ma fille y est bien, elle s'y sent bien, elle s'épanouit", explique-t-il. "Nous, on est venu ici, ce n'était même pas pour l'occitan au départ, on est venu pour la pédagogie (...). Mais quand ma fille a prononcé ses premiers mots en occitan devant son arrière grand-mère, les larmes sont montées, car nos anciens ont cette mémoire là. Et c'est cela qui est intéressant", dit ce père de famille dynamique et déterminé. "_On va se battre_. ma gamine ne veut pas changer d'école, donc je n'ai pas le choix" conclut-il en souriant.

Les personnels et les parents espèrent un geste des collectivités locales. Ils lancent également un appel au don sur une plateforme participative*, pour que l'unique école occitane du Limousin ne ferme pas ses portes.

* www.helloasso.com/associations/calandreta-lemosina