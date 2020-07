Limoges : le dispositif "Ecole ouverte" a rencontré un franc succès

Proposé par l'Education Nationale, le principe est simple, il permet aux élèves du CP à la Terminale de bénéficier de renforcement scolaire le matin, et d'activités éducatives et de loisirs l'après midi, pendant les vacances scolaires.

Du français, des mathématiques, de l'histoire et de la géographie, mais aussi des visites de châteaux, du sport, un Terra Aventura sur les bords Vienne, etc. Les élèves du collège Pierre de Ronsard à Limoges, comme tous ceux issus des écoles, collèges et lycées des réseaux d'éducation prioritaire, les REP peuvent en profiter. Et cet été, confinement oblige, les "vacances apprenantes", du dispositif "Ecole Ouverte" se sont déployées également dans les écoles et les établissements des zones rurales éloignées, et dans tous les territoires fragilisés par la crise sanitaire.

L'école ouverte permet d'accueillir des jeunes qui ne partent pas forcément en vacances, en leur proposant du renforcement scolaire et des activités sportives et culturelles, "quand les enfants viennent ce qu'on peut constater, c'est qu'ils sont contents de travailler avec les enseignants d'une autre manière, et tant mieux ", insiste Christophe Guy, le principal du Collège Pierre de Ronsard.

Les professeurs qui encadrent ces élèves le font sur la base du volontariat. La prochaine session de "l'école apprenante" du dispositif "l'école ouverte" est programmée pour la dernière semaine des vacances d'été. Une bonne façon pour les élèves de préparer au mieux la rentrée scolaire.