Limoges : le lycée Maryse Bastié se dote du "Livre Géant de la Laïcité", pour quoi faire ?

C'est un ouvrage sur la laïcité parmi tant d'autres, mais il se veut plus simple et efficace pour transmettre la notion aux jeunes. Le Livre Géant de la Laïcité, créé par Jean-Michel Aupy, a été adopté par le lycée Maryse Bastié de Limoges : un outil supplémentaire pour élèves et professeurs.

Le lycée Maryse Bastié de Limoges vient de se doter du "Livre Géant de la Laïcité", un ouvrage créé par Jean-Michel Aupy et présenté ce jeudi par l'auteur et les responsables de l'établissement. Ce livre sera remis aux lycéens et aux enseignants pour servir de base à des cours d'éducation morale et civique plus approfondis sur la question de la laïcité.

L'objectif de cet ouvrage, c'est aborder cette notion d'une manière différente des manuels classiques, et notamment des manuels scolaires. "L'idée, c'est que du CM2 à l'Ehpad, tout le monde comprenne la laïcité à travers des textes simples et des dessins d'humour, légèrement piquants mais pas trop non plus" explique Jean-Michel Aupy, qui a coordonné la création de cet ouvrage collectif avec les éditions Hors Pistes. Bref, aller droit au but, et pas uniquement dans les écoles, pour une notion ô combien d'actualité mais trop souvent abstraite.

Toutes les notions de la laïcité déclinée en dessins d'humour

Au fil des pages, par exemple : "une petite Marianne rigolote et un petit Gavroche revisité, tous joyeux autour de la naissance de la République" commente l'auteur à propos du premier dessin de l'ouvrage. Mais aussi la question de l'école publique et de l'école privée, de la séparation de l'Eglise et de l'Etat, et bien sûr celle des religions avec plusieurs pages sur "la liberté de croire ou de ne pas croire".

Au lycée, il y a souvent une corrélation avec l'irrespect envers les femmes

Pour le proviseur du lycée Maryse Bastié, Joseph Makutu, cet ouvrage est un très bel outil car, dans cet établissement qui mise sur la mixité, les questions de laïcité sont à la fois symboliques et très concrètes. "Par exemple, quand nous avons pu avoir des conseils de discipline" raconte le chef d'établissement, "nous nous sommes aperçus que, très souvent, quand la question de la laïcité était à l'origine d'une sanction pour un élève, il y a avait une corrélation avec l'irrespect envers les femmes". Dans un lycée qui porte le nom d'une femme avant-gardiste, c'est d'autant plus inacceptable.

L'ouvrage devra donc porter, d'encore plus près, les notions d'égalité, de respect et donc de laïcité auprès des élèves mais également des professeurs qui auront là un document complémentaire des manuels scolaires classiques.