Limoges : le tutorat de médecine fait sa rentrée sur Youtube

Les élèves de deuxième et troisième année reprennent le tutorat à Limoges pour aider les premières années à passer les concours de première année. Avec les contraintes sanitaires, les cours de la pré-rentrée n'ont pas eu lieu en amphithéâtre mais sur Youtube.

"Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! " Les tuteurs ont pris de nouvelles habitudes à la faculté de médecine de Limoges. Avant de démarrer un cours, les tuteurs de deuxième ou troisième année ne saluent plus un amphithéâtre plein à craquer d'étudiants en première année mais plutôt une caméra installée sur un ordinateur. Il faut suivre les cours depuis son PC en ligne et en live.

Le bureau du Tutorat Santé Limoges a dématérialisé l'ensemble de ses cours depuis sa pré-rentrée à la mi-août. "Avec la crise sanitaire, nous nous sommes adaptés, explique l'étudiant Théo Klein à la tête du tutorat, Il y a quatre cours d'une heure par jour en live sur Youtube. Ces lives sont disponibles sur notre chaîne. Nous avons aussi rajouté une session de questions/réponses où les étudiants peuvent poser toutes les questions qu'ils souhaitent via la chat et auxquelles nos tuteurs répondent."

Un système intéractif

Si certains tuteurs regrettent "la perte du lien créé avec les étudiants lors d'une session en présentielle", le virtuel apporte de bons retours chez les principaux concernés. Clémence est doublante, elle passe les concours une seconde fois. "Je ne suis plus obligée de me rendre à la faculté de médecine. Je peux suivre les cours depuis ma chambre. Je gagne un temps précieux pour réviser plus."

Une tutrice, sans masque, présente la séance en ligne. Le reste de l'équipe de tuteurs répond aux questions sur le chat. - Le bureau du Tutorat Santé Limoges

Les vidéos en direct sont ensuite disponibles en replay sur la chaîne du tutorat. Clémence apprécie : _"_Si je n'ai pas compris un point ou un passage lors du cours en direct, je peux revenir en arrière sur la vidéo et revoir le cours mal compris."

Des tuteurs à l'écoute

Reste que cette dématérialisation n'offre pas les mêmes chances pour tous le monde. "Les étudiants ne peuvent pas pour l'instant accéder à la faculté, note une tutrice, Avec ces cours en ligne, ils doivent parfois imprimer certains polycopiés depuis chez eux. Or, il y a des disparités. Certains n'ont pas accès à une imprimante, d'autres n'ont pas forcément une bonne connexion internet. C'est compliqué mais nous faisons tout notre possible pour leur venir en aide ! "

Ce vendredi les étudiants en première année de médecine vont plancher sur leur première colle du tutorat. Examen blanc ce matin et puis correction cet après-midi... toujours en ligne !