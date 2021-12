Limoges : les parents d'élèves vent debout contre l'annonce de la fermeture de l'école maternelle Paroutaud

Plus d'une semaine après l'annonce de la fermeture la rentrée prochaine de l'école maternelle Paroutaud, les parents d'élèves et le syndicat UNSA se sont rassemblés devant les grilles de l'établissement pour dénoncer cette décision.

Il y a deux semaines, la mairie de Limoges a annoncé via un communiqué la décision de fermer, à la rentrée prochaine, l'école maternelle Paroutaud, située dans le quartier des Emailleurs. Ce mercredi, une petite quinzaine de parents d'élèves, accompagnée par le syndicat UNSA, s'est mobilisée devant l'école pour dénoncer cette décision incompréhensible, qu'ils ont appris en conseil d'école.

Pour Clio, jeune père de famille qui a fait toute sa scolarité dans le privé, placer son fils dans l'école publique la plus proche. "Je peux ainsi amener mon enfant à l'école à pied" confie ce jeune papa sensibilisé à l'écologie. Si l'école ferme, il devra faire un kilomètre supplémentaire pour se rendre à l'école Condorcet-Roussillon. Une situation qui agace aussi Caroline, maman d'un petit Léonard, en situation de handicap : "le cadre ici est idéal" raconte-t-elle, "l'école est accessible et l'équipe encadrante comprend le handicap de mon fils et l'inclut dans ses projets."

Une école où les niveaux disparaissent

Surtout, cette école permet de dépasser le cadre des niveaux (CP-CE1-CE2-CM1-CM2), en les effaçant. Cela a une vraie utilité selon Clio, papa et représentant des parents d'élèves au conseil d'école. "Ceux qui sont en avance montent d'un niveau, les autres peuvent être porté par ceux qui montent. Chacun s'entraide" ajoute Clio, qui précise que des jeunes en difficulté "ont fait de gros progrès grâce à la pédagogie de l'équipe enseignante."

L'équipe, arrivée il y a un an, n'est absolument pas en cause. Pour la mairie de Limoges, "fermer cette école qui n'accueille que 50 élèves va permettre d'accueillir les enfants dans de meilleures conditions" à l'école Condorcet-Roussillon. Ce que dénonce Gulsen Yildirim, conseillère municipale d'opposition. Pour elle, "symboliquement, même si la Ville a des difficultés budgétaires, lorsqu'on a une école qui a ces atouts, on ne peut pas fermer ce type d'établissement."

La décision sera entérinée lors du prochain conseil municipal de la ville de Limoges, jeudi 16 décembre.