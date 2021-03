Limoges : les profesionnelles de la petite enfance manifestent devant la CAF de Limoges

Une cinquantaine d'assistantes maternelles ont répondu à l'appel national à la grève ce mardi 30 mars.

Le personnel de crèche proteste depuis plusieurs mois contre la réforme portée par Adrien Taquet, Secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance.

Cette réforme prévoit notamment de modifier le taux d’encadrement des enfants. Actuellement, un adulte s’occupe de cinq bébés qui ne marchent pas, et un adulte de huit enfants qui marchent.

Désormais, avec la réforme, la direction peut décider qu'une seule personne se retrouve en charge de six jeunes quel que soit leur âge.

Manifestation du personnel de crèche devant la CAF de Limoges © Radio France - Valentin Houinato

Plus d'enfants dans les crèches, cela veut aussi dire moins de place pour évoluer et se déplacer. "C'est simplement une question de budget, ça coûte moins que de construire de nouvelles structures" assure Evelyne Krawczyk, CAP petite enfance à Limoges.

Selon elle : "Les poules élevées en batterie ont le droit à 4 m2, et les enfants auront maintenant un peu plus de 5 m2, ce n'est pas possible."

Au total, près de 35 rassemblements ont été organisés dans le pays à Lille, Rennes, Le Mans, Toulouse, Pau, Perpignan, Marseille, Ajaccio, Lyon, ou encore Paris.