Limoges : les professeurs des lycées professionnels en colère contre la réforme

La réforme des lycées professionnels ne passe pas auprès des professeurs de ces établissement s. Ce mardi 2 mai, les professeurs syndiqués Force Ouvrière de l'académie de Limoges se sont donc réunis en congrès académique à Limoges pour protester contre cette réforme. réduire de 50% les cours théoriques au profit des stages en entreprise n'est pas une bonne solution selon eux. "On reçoit plusieurs élèves en difficulté, certains ont des handicaps ou ont des lacunes. Il leur faut au contraire plus de cours théoriques, pas moins !", s'énerve Audrey Saumande, professeur d'économie et de gestion au Lycée Marcel Pagnol à Limoges, syndiquée Force ouvrière. Car ce que prévoit cette réforme -qui sera annoncée ce jeudi 04 mai par Emmanuel Macron, en déplacement dans un lycée des Charente-Maritime avec son ministre de l'Education Nationale, Pap Ndiaye et sa ministre de l'Enseignement, Carole Grandjean-, c'est d'augmenter de 11 semaines la formation professionnelle, notamment par des stages. Le temps de formation théorique, ne sera lui, pas compensé. "On glisse vers un appauvrissement du diplôme", continue Audrey Saumande.

Un diplôme non équivalent d'un lycée à l'autre

Aussi, selon Isabelle Aubry, secrétaire de la section académique du Syndicat National de l'Enseignement Technique Action Autonome Force Ouvrière (SNETAA-FO), 80 % des bacheliers des lycées professionnels prévoient une poursuite d'études. Sans les bases fondamentales, cela restera donc plus compliqué Autre problème : la recherche d'une entreprise. Avec un temps rallongé en entreprise, les lycéens devront trouver un maître de stage. "J'ai une classe de 24 élèves qui doivent partir en stage. Sur 24, il y en a 6 qui n'ont toujours rien. Avec 11 semaines de plus, ça va être encore plus difficile !", poursuit, avec dépit, la professeure.