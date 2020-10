Limoges : les profs du collège Maupassant veulent récupérer leur gymnase pour faire cours à leurs élèves

Au collège Guy de Maupassant de Limoges, la colère gronde dans l'équipe éducative et notamment chez les professeurs d'éducation physique. Il y a une dizaine de jours ils ont reçu, selon le syndicat SNEP-FSU 87, un mail de la ville de Limoges leur précisant qu'ils ne pourraient plus utiliser le gymnase Grellet certains matins de la semaine au motif que le lieu devait servir à l'entrainement des basketteurs du Limoges CSP. Le csp qui ne pouvant plus disposer du palais des sports de Beaublanc pour s’entraîner lorsque le Limoges Hand investit les lieux

"Si encore on nous avait prévenu plus tôt" dénonce le SNEP-FSU

Ce que dénonce aussi le SNEP-FSU c'est le manque de concertation. "Mes collègues de Maupassant ont simplement reçu un mail laconique et si seulement on nous avait prévenu plus tôt on aurait pu anticiper" explique encore Dominique Parvillé, co-secrétaire du syndicat en Haute-Vienne. Et il rappelle que l'éducation physique est une matière obligatoire et qu'il y a un programme à suivre. Sans parler des bienfaits du sport pour les jeunes surtout après le confinement.

Une colère excessive pour la ville de Limoges

Mais à la ville de Limoges on se défend d’empêcher les collégiens de suivre les cours d'éducation physique. "Ils ont bien d'autres équipements sportifs mis à leur disposition gratuitement par la ville notamment les piscines" explique Samuel Cardona le directeur du services des sports à la ville de Limoges. Et il précise que l'impossibilité d'utiliser la salle Grellet pour le collège ne concerne que quelques matins jusqu'à la fin de l'année.

La ville a aussi proposé au collège d'utiliser le gymnase de Buxerolles à la place mais le SNEP-FSU estime que c'est beaucoup trop loin et que les élèves passeraient plus de temps en transport qu'en cours d’éducation physique.