Limoges : retour du Salon de l'Etudiant au parc des expositions, le difficile choix de l'orientation

Au Salon de l'Etudiant, les étudiants livrent leur expérience, les directeurs d'écoles tentent d'attirer les jeunes lycéens et pour ces derniers, c'est l'angoisse. "Il faut absolument que l'on ne se trompe pas de voie", explique Basma en terminale. "Sinon on va perdre du temps. C'est un problème pour nous, pour nos parents aussi car ils nous aident financièrement. C'est aussi un problème car on va rentrer plus tard sur le marché de l'emploi."

Ce salon, c'est donc l'heure des choix pour les indécis. Des décisions prisent de plus en plus tôt soupire Léontine : "Aujourd'hui, on doit se décider dès la seconde avec les options du bac qui peuvent avoir une incidence sur Parcoursup. On stresse beaucoup plus pour notre orientation que pour le bac."

Le salon rassure lycéens et parents

Cécile est la mère de triplés, trois filles en première dont Léontine. "C'est trois fois plus de pression", sourit la mère de famille. "Avec la Covid, on ne pouvait plus rencontrer les directions d'écoles, là on peut échanger et bien visualiser les parcours avec des professionnels. C'est rassurant."

Carole Querbes est venue des Landes pour présenter son campus : l'école supérieur de design, management et du numérique. "C'est un vent de fraîcheur le retour du salon", appuie la responsable de recrutement. "Avec le digital, on ne pouvait pas créer de lien. Là on échange directement, c'est positif pour eux et pour nous car on saisit bien la détermination de ces jeunes."

Le Salon de l'Etudiant ouvre ses portes samedi à 9h, la fermeture est prévue à 17h.