Limoges - Une quarantaine de professionnels de la petite enfance dans la rue ce mardi contre la réforme Taquet

Ils ne sont pas souvent dans la rue pour manifester mais ce mardi, ils tenaient à se faire entendre un peu partout en France et notamment à Limoges. Les professionnels de la petite enfance sont vent debout contre la réforme Taquet. Le texte prévoit que la surface minimum par bébé passe de 7 à un peu plus de 5 mètres carrés dans les crèches en agglomération et que chaque professionnel s'occupe non plus de 5 mais de 6 enfants par jour. Pour augmenter le nombre de places sans ouvrir de nouvelles structures ?

A la limite de la maltraitance de la petite enfance

Evelyne, adjointe technique au sein des crèches de la ville de Limoges, en est persuadée. Pour elle, cette réforme est inacceptable :"ce n'est pas possible de s'occuper dans de bonnes conditions et avec bienveillance de six bébés sur une journée. Ces gens qui créent des réformes ne savent pas ce qu'est la réalité du terrain. Ils sont entourés par des bureaucrates qui ne voient que par l'argent et par les chiffres. C'est grave. On est à la limite de la maltraitance de la petite enfance. Alors on va au clash."

Ce n'est même pas la norme pour des poulets Label Rouge !

La quarantaine de personnes présentes ont manifesté sous le pluie de la mairie jusqu'à la préfecture de la Haute-Vienne ce mardi à Limoges © Radio France - Jérôme Ostermann

Des professionnels comme Kancia qui ont aussi l'impression que la crise sanitaire a bon dos :"On a l'impression que toute les extensions Covid mises en place, accueillir plus d'enfants, l'accueil seule le matin, des mesures exceptionnelles, vont devenir la règle et la norme. Et ça, on n'en veut pas. Notre but, c'est de travailler avec les enfants et de leur offrir une qualité d'accueil. Mais là, on a de plus en plus l'impression qu'on met les enfants dans des boîtes de sardines ! Cinq mètre carré, ce n'est même pas la norme pour les poulets Label Rouge ! On n'est pas d'accord" explique-t-elle.