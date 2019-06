Limousin : 7663 candidats au brevet des collèges cette année dans l'Académie de Limoges

Reporté la semaine dernière en raison de la canicule, c'est ce lundi et mardi qu'ont lieu les épreuves du DNB, le Diplôme National du Brevet, qu'on appelait autrefois le Brevet des collèges. 7663 collégiens (et candidats libres) sont concernés cette année dans l'Académie de Limoges.

Le plus gros contingent se trouve évidemment en Haute-Vienne, où 3972 candidats se soumettront aux épreuves. En Corrèze, ils seront 2620 à plancher sur le français et les maths ce lundi, puis l'histoire-géo et les sciences ce mardi. Et en Creuse, ce sont 1071 qui se présenteront aux teste ce lundi matin.

L'immense majorité des candidats passeront l'examen de la série générale, les candidats en série professionnelle, comprenez les élèves des classes Segpa, les Ulis, les 3ème "prépa pro" ou ceux qui suivent les dispositifs d'initiation aux métiers en alternance, représentent moins de 11% de l'ensemble des candidats.

Pour ce DNB 2019, il y aura dans l'Académie de Limoges 82 centres d'examens, 77 dans les établissements publics et 5 dans des collèges privés sous contrat.

L'an passé, en 2018, les taux de réussite à l'examen avaient été de 87,4% en Haute-Vienne, 87% en Corrèze et 84,4% en Creuse.