Des enseignants et des parents d'élèves manifestent ce mardi matin à Limoges, devant le rectorat. Une mobilisation, à la fois contre la réforme du BAC et contre les fermetures de classes dans certaines écoles primaires ou maternelles.

Limoges, France

Ce mardi est une journée de mobilisation nationale dans les écoles, les collèges et les lycées. Les enseignants sont appelés à faire grève, et demandent aux lycéens et étudiants de les rejoindre. A Limoges, une manifestation est prévue devant le rectorat.

Pique-nique colère à l'école primaire

Côté écoles primaires et maternelles, ce sont les fermetures de classes qui sont en cause. D'ailleurs, après la manifestation, un pique-nique "colère" est prévu dans l'une des écoles menacées, celle de Razès, au nord de Limoges. Le SNUI-PP se félicite d'avoir obtenu que la liste des classes menacées soit revue à la baisse, de 24 à 16, mais estime l'effort insuffisant. Il réclame une rallonge au ministère.

Des réformes toujours inscrites dans une logique de coût, selon le SNES

Côté collèges et lycées, ce sont les réformes en cours qui sont visées : Bac, entrée dans l'enseignement supérieur. Le SNES-FSU redoute une hausse des inégalités et un lycée "appauvri, dénaturé, déstructuré", selon l'expression de Marianne Corrèze, co-secrétaire académique, qui était l'invitée de France Bleu Limousin à 8h15. "Les réformes s'inscrivent toujours dans une logique de coût et de renoncement sur les ambitions par rapport aux jeunes", estime-t-elle, craignant que l'Education nationale contribue à la suppression de 120.000 postes dans la fonction publique.