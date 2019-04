Limousin : quand le Petit Nicolas apprend l'occitan limousin !

Limousin, France

Lo pitit Nicolau en Lemosin c'est son nom ! Vous l'aurez reconnu , derrière ce titre se cache le célèbre écolier de Sempé et Goscinny. Depuis plusieurs années Anne Goscinny à la tête des éditions Imav développe l'oeuvre de son père dans les différentes langues de France: du créole réunionnais ... à l'occcitan gascon. Dernier né en date: le 25 avril prochain sortira un petit nicolas en occitan Limousin pour le plus grand bonheur des petits comme des grands enfants.

Derrière la traduction du chez d'oeuvre de Sempé et Gosciny, Dominique Decomps. L'ancienne professeure d'occitan a quelque peu hésité à se lancer dans l'aventure mais une fois relues les aventures du petit garnement au pull rouge elle est tombé face à une évidence: "Plus j'avançais dans la traduction, plus je le "limousinais" entre guillemets !" ; elle poursuit " ça sonnait bien en occitan directement !". Elle a traduit quatre chapitres pour ce livre qui permet de s'initier à cette langue bien de chez nous."Dans le livre on aura les dessins originaux mais on aura aussi la traduction, c'est à dire qu'à gauche il y aura le français et à droite l'occitan" explique Dominique Decomps.

Le livre fait partie d'une série plus vaste menée par les éditions Imav, à la tête desquelles se trouve Anne Goscinny, la fille du célèbre scénariste de bande dessinée. L'objectif est à la fois de fournir un objet de "lecture" mais aussi un support d'apprentissage pour la multitude de langues que compte ... la France ! Dominique Decomps espère d'ailleurs que ce petit dernier va servir à apprendre l'occitan en Limousin. Mais l'ouvrage ne se destine pas uniquement à un public jeune, selon Magali Urroz de la librairie occitane de Limoges, les plus âgés devraient aussi prendre un malin plaisir à redécouvrir les aventures du Petit Nicolas "Toute cette génération qui a appris à lire, à rigoler avec le Petit Nicolas dans les années 1960, donc bien sûr les parents, les grands-parents ceux qui ont aussi entendu l'occitan dans leur enfance"

Un public qui pourra lire et parler l'occitan à travers les aventures du petit garnement ! Car l'autre objectif c'est aussi et surtout de le pratiquer, de faire vivre cette langue, considérée, trop souvent, à tord, comme une langue morte !