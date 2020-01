Lire trois minutes à voix haute : des enfants creusois concourent aux "Petits champions de la lecture"

Saint-Sulpice-le-Guérétois, France

Lire à voix haute pendant trois minutes : c'est le défi des "Petits champions de la lecture", un concours national lancé en 2012 par le Syndicat national de l'édition et organisé par le ministère de l'Éducation. Tous les élèves de CM2 qui le souhaitent peuvent y participer. Plus de 2000 classes se sont inscrites en France. Pour la première fois, l'école primaire de Saint-Sulpice-le-Guérétois a décidé d'essayer.

Les élèves se sont préparés pendant plusieurs semaines et mi-janvier, ils ont tous lu leurs textes devant un jury composé de bénévoles de la bibliothèque de Saint-Sulpice-le-Guérétois. "Ça s'est passé à la mairie, c'était vraiment impressionnant pour eux", sourit leur enseignante, Céline Vieira Do Vale.

C'est Simon, 10 ans, qui a été choisi. Il participera donc à la finale départementale le 31 mars à Aubusson. Après l'échelon régional, la finale nationale elle aura lieu le 24 juin à l'Odéon Théâtre de l'Europe à Paris.

Un côté théâtral

Très satisfaite de cette expérience, Céline Vieira Do Vale proposera de nouveau à sa classe l'an prochain de participer au concours : "Les enfants passent de moins en moins de temps sur les livres et je trouvais que c'était une belle opportunité pour faire revivre la lecture, il y a aussi un petit côté théâtral très intéressant."

Elle souligne la progression de ses élèves : "Certains enfants étaient assez faibles en lecture mais ils se sont pris au jeu et ont vraiment pris du plaisir !" Clémence, notamment, a travaillé dur : "Avant, je m'arrêtais souvent parce que j'avais du mal à lire, ça me prenait du temps, mais je me suis entraînée à l'école et tous les soirs chez moi."

Aujourd'hui ce n'est pas encore une grande fan de lecture mais elle lit quand même un peu plus qu'avant. Manys, lui adore lire. C'est son père qui lui a fait découvrir : "Mon premier livre c'était Star Wars. Je me suis dit que c'était trop bien de lire, ça raconte des choses intéressantes !" Simon, le petit champion de la classe, voit un autre intérêt dans ce concours : "Ça pourra me servir un jour dans mon métier si j'ai besoin de beaucoup parler et de m'exprimer."

Donner le goût de lire

Pour Natacha Lavergne, responsable du secteur jeunesse à la Bibliothèque départementale de la Creuse, les enfants ne lisent pas forcément moins qu'avant, mais différemment : "Certes, ils ne lisent plus autant de romans que leurs grands-parents mais ils écrivent et lisent en permanence sur leurs téléphones par exemple." Selon elle, les très jeunes enfants sont très attirés par les livres mais "un hiatus se crée au moment de l'apprentissage de la lecture car ils découvrent que lire demande un effort."

Tout l'enjeu pour elle est donc de parvenir à maintenir leur appétit pour la lecture, en leur proposant de bons livres. "On est dans une période en ce moment où la littérature jeunesse a explosé en qualité et en quantité, on n'a jamais connu ça ! Il y a tellement de livres différents qu'il est impossible qu'il n'y en ait pas au moins un qui plaise à chaque enfant."