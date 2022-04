Livre à Metz : découvrez le projet radio de ces collégiens de Montigny-lès-Metz

Une véritable découverte pour ces collégiens de Georges de La Tour, à Montigny-lès-Metz (Moselle). Dans le cadre du festival Le Livre à Metz, ils ont travaillé sur le métier de journaliste.

Accompagnés de la journaliste en résidence dans un collège pour le festival, Elsa Sabado, les élèves de la classe UPE2A du collège Georges de la Tour de Montigny-lès-Metz, et des élèves de cinquième et de quatrième, ont eu l'occasion de réaliser des capsules sonores, sous forme de discussion et d'échange entre les différentes cultures. Des reportages sur le thème de "la rencontre" que France Bleu vous propose d'écouter chaque jour, avec un extrait dans le journal de 8h, et en réécoute dans cet article, avec un nouvel épisode à découvrir chaque jour cette semaine.

Episode 1 : L'esprit sportif

Dans ce premier épisode, les jeunes évoquent l'une de leurs passions, le sport. Ils parlent d'esprit sportif, de ce qui les rassemble. Ils sont d'ailleurs allés interviewer leur professeur de sport, pour en parler. L'occasion aussi d'évoquer des compétitions professionnelles où le fair play n'est pas toujours à l'ordre du jour.

L'esprit sportif vu par les jeunes du Collège Georges de la Tour de Montigny Copier

L'année dernière, les élèves du Collège Paul Valéry avaient réalisé des reportages sur le thème de "La découverte".

Séance d'écoute radiophonique : Pour découvrir le projet de cette année, et écouter les capsules des collégiens de Georges de la Tour à Montigny-lès-Metz, vous pouvez assister à la séance d'écoute à 11h à l'Arsenal, ce vendredi. En partenariat avec France Bleu Lorraine Nord et le CLEMI (Centre pour l’éducation aux médias et à l’information) de l’académie Nancy-Metz. Dispositif soutenu par la DRAC Grand Est