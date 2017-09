Loches : le téléphone portable interdit pour les élèves depuis la rentrée au collège Georges-Besse

Le ministre de l'Education a annoncé vouloir interdire les portables dans tous les établissements scolaires pour les élèves dès l'année prochaine. Une mesure déjà en application et décidée bien avant l'annonce à Loches, au collège Georges Besse.

Il faut désormais ranger son téléphone portable bien au fond de son sac avant de pénétrer dans le collège Georges Besse à Loches. La décision a été prise en fin d'année dernière, bien avant l'annonce de Jean-Michel Blanquer le ministre de l'Education. Il s'agissait de répondre à deux problèmes selon le principal de l'établissement : d'abord le manque de relations entre eux, beaucoup passant toutes les pauses les yeux rivés sur leur smartphone. Et puis un phénomène en recrudescence : le harcèlement sur les réseaux sociaux. Il y a eu plusieurs cas l'an dernier dans l'établissement, généralement des photos d'élèves prises au sein de l'établissement puis partagées sur les réseaux sociaux à grand renfort de moqueries.

"Les élèves dans l'ensemble ont bien réagi. J'ai confisqué seulement deux ou trois portables" dit le principal Philippe Niemec

Les élèves, eux sont partagés. "C'est bien parce qu'on se parle plus et on va plus vers les autres. Par contre c'est nul parce que si il arrive un truc à mes parents, je ne serai pas au courant directement" estime Louane, une élève de 5ème. Quant au harcèlement, son camarade Walid estime que cela ne changera rien puisque certains élèves continuent d'utiliser leur smartphone en douce et que les photos peuvent aussi être partagées le soir après les cours. Toujours est-il qu'il n'y a pas eu de nouveau cas depuis l'interdiction des portables.