Loches : Un exercice alerte attentat au lycée Planiol

Des cadavres en mousse disposés au sol, des gendarmes grimés en terroristes, des figurants tâchés de faux sang : voilà ce à quoi ressemblait la cour de récréation du lycée Planiol, ce mercredi 18 mai. Le scénario est plutôt simple : des trois terroristes arrivent par l’arrière du bâtiment, là où les cars déposent les élèves. Ils tirent à vue, prennent plusieurs otages, et se retirent dans le hall.

Identifier, calmer, alerter

Depuis les attentats de 2015, les forces de l’ordre sont rodées à ce type de situation : les gendarmes interviennent en priorité, rejoints par les secours : « Leur première mission, c’est d’identifier de quel type d’attaque il s’agit » explique le capitaine Damerval. « Ensuite ils doivent apaiser la situation et faire en sorte que les terroristes arrêtent de tirer sur les gens. Et enfin, prévenir le centre de contrôle des opérations pour que des renforts adaptés leur soient envoyés ». Parmi les renforts en question : police, pompiers, mais également GIGN et croix rouge, pour prendre en charge les blessés. Au bout d’une heure, les véhicules encerclent le lycée et un hélicoptère le survole.

Un exercice stressant

Pendant ce temps, à l’intérieur du bâtiment, les élèves ont pour consigne de se mettre à l’abris : « Avec le groupe que j’avais en charge, on a couru pour se réfugier dans la bagagerie » raconte Romane, la surveillante. « Mais la clef que j’avais ne fermait pas la porte, alors on a poussé tous les meubles qu’on trouvait contre la porte pour se barricader ». Bien qu’ils aient été mis au courant de la trame globale de l’intervention, les lycéens sont confrontés à une situation de stress : « Le fait de devoir courir pour échapper aux terroristes, puis de se retrouver enfermés dans la salle, c’était vraiment pesant » confie Emma, une élève de seconde.

Précision, rigueur et communication

Au bout de trois heures, les négociateurs du GIGN arrivent finalement à neutraliser les attaquants et à regrouper les élèves dans le gymnase du lycée : « Je suis très satisfait de la rigueur dans laquelle s’est déroulé l’exercice » déclare Jean-Pierre Guilbert, le proviseur de l’établissement. Lui même a joué le jeu pendant l’intégralisé de l’intervention : « Comme c’est moi qui ai donné l’alarme, j’ai pu suivre les opérations depuis le poste de commandement », reprend-t-il. « J’ai été impressionné par le travail des gendarmes, qui ont schématisé l’intégralité bâtiment, puis suivi l’évolution de la situation avec précision. C’est une réussite ! »

Ce type d’exercice doit être réalisé chaque année dans les établissements scolaires, mais la plupart d’entre eux ont pris du retard en raison de la crise sanitaire.