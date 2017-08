Logement : la galère des étudiants à Strasbourg

La course au logement a commencé pour les étudiants. À Strasbourg, les résidences se remplissent rapidement dès ce début du mois d'août.

Elle patiente devant une résidence privée, à cinq minutes à pied de l'université de Strasbourg. Serena est venue exprès de Saône-et-Loire pour une journée entière de visites. "J'avais cinq visites programmées. Mais l'une vient de s'annuler car un locataire a été trouvé. On me rappelle souvent pour annuler, c'est compliqué", explique cette future étudiante, qui fera sa rentrée le 11 septembre. Comme chaque été, la course au logement a débuté très tôt. Une situation qui se complique avec un nombre record d'inscrits : plus de 50.000 étudiants s'apprêtent à faire leur rentrée à l'université de Strasbourg.

L'Unef lance un appel pour aider les étudiants étrangers

Serena nous le confirme : le premier critère des étudiants reste le prix. "J'ai visité des appartements de 19m2 à 430 euros, regrette-t-elle. C'est cher et ça ne donne pas envie." Si elle ne s'est pas tournée vers les 5.000 logements à bas coût que propose le Crous à Strasbourg, c'est qu'il est déjà un peu tard pour déposer un dossier. Et même si la résidence Gallia a rouvert cette année, proposant environ 200 appartements et studios supplémentaires, "le Crous ne répond toujours pas suffisamment à la demande des étudiants", souligne Colin Jude, président du syndicat Unef : "Il y a bien plus de demande que d'offre."

Faute d'une place au Crous, les étudiants strasbourgeois se tournent vers le privé, plus cher.

Autre problème : les affectations à l'université tombent parfois très tard. "Du coup, beaucoup d'étudiants se mettent à la recherche d'un logement bien trop tard, après le 15 août", commente Ramen Moonien, gestionnaire de la résidence privée Winston à Strasbourg. Sauf que là, début août, je suis presque déjà complet pour fin septembre." L'ouverture de deux résidences privées aux alentours devrait légèrement soulager la pression par rapport à 2016.

Le syndicat Unef tire la sonnette d'alarme dès ce début du mois d'août, et lance un appel aux volontaires pour héberger temporairement des étudiants en septembre, le temps de leur trouver une solution. La situation est particulièrement compliquée pour les étudiants étrangers. "Un étudiant français sans logement trouvera une solution de secours temporaire. Mais les étrangers se retrouvent parfois à l'hôtel, voire à la rue", acquiesce Colin Jude. Si avez des possibilités d'hébergement temporaire, vous pouvez écrire à l'adresse strasbourg@unef.fr.