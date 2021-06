Loi sur les langues régionales : une motion votée en Conseil d'agglomération du Pays basque

"Une grave atteinte au modèle développé au Pays Basque, dans le plus grand consensus politique et social." C'est par ces mots que les élus de la Communauté d'Agglomération Pays Basque dénoncent la décision du Conseil constitutionnel qui, a retoqué deux articles de la loi Molac sur les langues régionales et l'Euskara, le 21 mai dernier. L'article 4 sur l'enseignement immersif et l'article 9 sur les signes diacritiques comme la tilde.

Ce samedi en ouverture de la séance, les élus ont quasi à l'unanimité (sauf une abstention) voté une motion contre cette décision. Motion adressée au président de la République dans laquelle la CAPB demande à Emmanuel Macron une révision constitutionnelle, "visant à garantir l’enseignement immersif pratiqué aujourd’hui tant dans les établissements associatifs et confessionnels sous contrat que dans les établissements publics du Pays Basque".

Dès à présent, l'institution demande au président de la République d'autoriser dès la rentrée prochaine l’ouverture programmée des sections immersives en langue basque dans les écoles publiques de Larrau, d’Arbaila/Idaux-Mendy, d’Ossès/Saint-Martin-d’Arrossa, dans l’école privée confessionnelle d’Ayherre et dans l’Ikastola de Bardos.

