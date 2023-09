Loire : 1.100 jeunes et leurs accompagnateurs invités à assister à un match de la coupe du monde de rugby

C'est un concours qui s'adressait aux écoles, aux collèges et aux structures jeunesse et d'éducation populaire. Lancé par le Conseil départemental de la Loire et Saint-Étienne Métropole "Loire rugby citoyen" devait permettre aux enfants d'apprendre les bases du rugby, de répondre à des quizz, de participer à un tournoi et de tourner une vidéo.

ⓘ Publicité

L'objectif était de faire connaitre ce sport, à l'occasion de la coupe du monde, dans un département qui est plutôt tourné vers le football et le basket. Et à travers le rugby, promouvoir les valeurs de respect, d'entraide et de fair-play.

Pas moins de 2.500 jeunes ont participé à ce concours qui s'est déroulé pendant plusieurs semaines au printemps dernier. 1.100 ont été récompensés. Ils pourront assister à Italie-Namibie ce samedi 9 septembre ou à Argentine-Samoa le 22 septembre.

loading

Des enfants issus de l'ensemble du département ont été récompensés : Pavezin dans le Pilat, Saint-Etienne, Saint-Just-en-Chevalet, Unieux... Pour l'écrasante majorité d'entre eux ce sera la première fois qu'ils assisteront à un match de rugby, Mais pour de très nombreux enfants également, ce sera la première fois qu'ils iront au stade Geoffroy-Guichard de Saint-Étienne.

loading