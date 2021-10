Loire-Atlantique : tous les élèves confinés pendant une heure ce jeudi

De 10 heures à 11 heures ce jeudi, les 280.000 élèves du premier et second degré en Loire-Atlantique seront confinés. Un exercice organisé par la préfecture du département pour savoir comment agir lors d'un risque climatique comme un violent orage.

Tous les parents d'élèves ont été alertés. Pendant une heure ce jeudi, de 10 heures à 11 heures, les 280.000 élèves de Loire-Atlantique seront confinés dans leur établissement scolaire. Un exercice dit PPMS, "plan particulier de mise en sûreté", pour apprendre la marche à suivre en cas d'évènement climatique de grande ampleur, "de type orages violents".

Confinement dans un endroit sécurisé

Pendant l'exercice, aucune entrée ni sortie de l'école ne sera possible. "À partir de 10 heures, il va y avoir une alarme dans l'école qui va indiquer aux élèves qu'il doivent rester confinés, explique une directrice d'école primaire. On va alors mettre en place le protocole, c'est-à-dire notamment faire l'appel, fermer les volets et tester les communications." Le confinement ne se fera pas forcément dans la salle de classe explique cette directrice. S'il y a trop de baies vitrées, les élèves devront trouver un lieu plus sécurisé.