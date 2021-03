Coronavirus : plus de 100 classes fermées en Loire-Atlantique et en Vendée

De plus en plus de classes ferment dans la région des Pays de la Loire, à cause de l'épidémie de coronavirus. Si en Loire-Atlantique, le chiffre est plutôt stable, en Vendée, il a presque doublé en moins d'une semaine ce qui a notamment entraîné la fermeture d'une école.