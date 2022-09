Loire-Atlantique : l'enseignement privé fait à nouveau le plein cette année avec plus de 103.000 élèves

103.734 élèves ont fait leur rentrée cette année dans l'enseignement privé, de la petite section à la terminale. C'est un peu moins que l'an dernier, avec une baisse de 243 élèves, notamment au niveau des classes élémentaires, tandis que pour le second degré on constate une hausse des effectifs concentrée en lycée général et technologique.

Une hausse des effectifs dans le secondaire

L'effectif global en collège et lycée est en hausse par rapport à 2021. Plus 17 élèves en collège, plus 175 en lycée général et technologique. Concernant les formations en alternance et en apprentissage, l'intérêt des jeunes pour les formations professionnalisantes se confirme par une hausse importante de 221 élèves. 55.876 élèves au total dans le secondaire, soit 203 de plus que l'an dernier. Tandis que dans le premier degré, il y a 446 élèves de moins qu'en 2021. Une baisse qui s'expliquerait par le tassement démographique observé au niveau national.

Des postes manquants dans le secondaire

"Comme dans le public, nous connaissons des difficultés à recruter, et soyons honnêtes, pour des raisons salariales", constate Frédéric Delemazure, Directeur Diocésain de l'Enseignement Catholique. 25 postes restent à pourvoir dans le secondaire, sur les 3.500 enseignants. Des suppléances à pourvoir dans des matières en tension comme la physique chimie, les mathématiques, la technologie ou encore les filières professionnelles.

Dans le premier degré, "il y a bien un prof devant chaque classe", rassure Eric Billet, adjoint au premier degré de la direction diocésaine. Dans l'élémentaire, les référents ont en effet sollicité plus de personnes que d'habitude "pour être sûrs d'avoir quelqu'un devant la classe", explique Eric Billet. Ainsi 46 professeurs contractuels seront en poste toute l'année.

Les établissements de l'Enseignement Catholique de Loire-Atlantique disposent néanmoins d'un vivier de 700 professeurs remplaçants.