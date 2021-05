Loire-Atlantique : "saturation" et "ras-le-bol", les services de l'aide sociale à l'enfance en grève ce jeudi

Les professionnels de l'aide sociale à l'enfance (ASE) de Loire-Atlantique sont en grève jeudi. Ils réclament plus de moyens humains pour réduire les délais d'attente et augmenter les chances de trouver un foyer d'accueil aux enfants maltraités ou délaissés.

La grève est nationale et les personnels des services de protections de l'enfance en Loire-Atlantique comptent bien la suivre. Ils se mobiliseront devant l'hôtel du département jeudi 19 mai à 10 heures. Coordinateurs du projet pour l'enfant, service des enfants confiés, travailleurs sociaux des mineurs non accompagnés, travailleurs sociaux de l'accueil familial, secrétaires, agents de gestion... "C'est l'ensemble des professionnels du département qui se mobilise, indique Camille*. Parce qu'il y a un ras-le-bol général."

Un système devenu cercle vicieux

Adèle* est coordinatrice de projet pour l'enfant. Elle doit suivre le parcours d'environ 35 enfants en Loire-Atlantique. Autour d'elle, tout le monde est surchargé de travail. Un travailleur social qui a trop de situations, ça veut dire que le ou la secrétaire qui l'accompagne a aussi trop de charges de boulot, indique la professionnelle de l'aide sociale à l'enfance (ASE). Les psychologues ont un emploi du temps qui est de plus en plus restreint, pour caser de plus en plus de monde. Les assistantes familiales ont de moins en moins la possibilité de voir les travailleurs sociaux."

En 2013, le département a décidé de renforcer le suivi des enfants au domicile des parents, pour désengorger la liste d'attente de placement des enfants maltraités ou délaissés. Cette politique "n'a fait que déplacer le problème", estime Pascal Cornet, délégué CGT. "Aujourd'hui, il y a plus d'un an d'attente pour qu'un éducateur puisse enfin intervenir dans la famille", ajoute Mylène*, coordinatrice de projet.

La charge de travail est "constante" ces dernières années. Sauf qu'en face, il n'y a pas eu de "créations de postes ou de lieux d'accueil supplémentaires pour pouvoir juguler ce trop plein" racontent ces coordinatrices de projet qui s'estiment être "la dernière roue du carrosse. Les dernières à pouvoir intervenir."

La solution temporaire des gîtes

Des délais d'attente qui s'allongent, gérés par des services dépassés, a un impact sur les 4.000 enfants de 0 à 21 ans suivis en Loire-Atlantique et même sur les foyers qui les prennent en charge, devenus au fil du temps plus difficiles. "Des décisions de placement avec des enfants extrêmement abîmés a un effet sur les lieux d'accueil, confirme Mylène. Des enfants très abîmés, ça induit une complexité de la prise en charge. Donc, des familles d'accueil qui lâchent. Sur les dix dernières années, il y a eu 200 familles d'accueil en moins en Loire-Atlantique. C'est énorme ! Une famille d'accueil peut accueillir jusqu'à trois enfants."

Pour compenser cette perte, les services de l'ASE se tournent vers un prestataire extérieur pour accueillir temporairement les enfants, les gîtes. Des établissements qui coutent chers, pas forcément fiables. "La difficulté, c'est que ce ne sont pas des lieux d'accueil de la protection de l'enfance", expliquent les coordinatrices de projet à l'ASE. Des placements d'urgence qui sont "loins", les enfants sont donc plus difficiles à surveiller. "On en est, en tant que travailleur social, en permanence à se demander si c'est plus adapté que cet enfant soit dans un gîte qu'on ne peut pas vérifier, qu'on ne connaît pas, dans lequel on ne peut pas aller aussi souvent pour savoir ce qui s'y passe.... ou si ce n'est pas plus simple qu'il reste dans sa famille, où au moins, il a des repères."

Des bébés sans solution à l'hôpital

Ce manque de lieux d'accueil pour les enfants touchent aujourd'hui les plus jeunes. "Cette année on a eu une vingtaine de placement de bébés dès la naissance, observe Adèle. Leurs parents ne sont pas en capacité de s'occuper d'eux à cause de troubles psychiatriques ou psychiques, à cause de toxicomanies... des choses qui sont assez lourdes, ce qui nécessite la protection du bébé dès la naissance. Ce sont des enfants qui se retrouvent à voir leurs parents deux fois à deux fois par semaine, où nous en tant que coordonnateurs ASE, on les accompagne et on fait ces visites. Sinon, le reste du temps, ils sont livrés à eux-mêmes dans une chambre d'hôpital, avec des infirmières qui font tout ce qu'elles peuvent pour donner les bains, donner des biberons à des enfants qui sont tout seuls, avec de gros risques pour leur développement."

Lors de la dernière grève, ces employées de la protection sociale à l'enfance avaient tenté de ne plus faire d'heures supplémentaires pendant un mois. Une grève du zèle abandonnée au bout de quelques jours, face à l'urgence de certains dossiers.

*les prénoms ont été modifiés.